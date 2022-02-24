減排放、增節能 新北3焚化廠陸續整建

新北市3座垃圾焚化廠已陸續邁入營運20年屆齡整建期，目前新店及樹林垃圾焚化廠完成整建，除汰舊換新廢棄物處理設備，包括氮氧化物、硫氧化物、一氧化碳及反應灰減量皆減少排放，並增設節能裝置，使焚化廠的運作更為環保。

完成整建的焚化廠新增觸媒式濾袋分解並去除戴奧辛，使氮氧化物排放值62.51ppm是全國24座垃圾焚化廠中最低。未來八里垃圾焚化廠整建，也將打造「焚化廠AI智慧管理平台」，提升垃圾處理品質與效能。

環保局表示，新北市擁有400多萬人口，平均每日產生約1800公噸民生垃圾，焚化廠目前已陸續邁入20年營運整建期，其中新店及樹林垃圾焚化廠為國內24座大型垃圾焚化廠中最早完成整建延役。

整建包含使用觸媒式濾袋分解及去除戴奧辛，不產生二次污染、改用小蘇打作為除酸藥劑讓反應灰減量近50%、一氧化碳減量54%、硫氧化物減量40%、氮氧化物減量27%及不透光率減量21%，氮氧化物濃度為62.51ppm是全國焚化廠低排放值最低。廠內並增設節能裝置，使用電減量19%，更新氣冷式蒸汽冷凝系統，提高蒸汽渦輪發電機效率33%。

未來八里垃圾焚化廠整建規劃，將借鏡新店及樹林垃圾焚化廠整建項目，如廢棄處理技術、節能及發電效率改善等，並打造「焚化廠AI智慧管理平台」，整合焚化廠廢棄物地磅、中央控制及清潔隊車輛GPS等系統資料，達到即時遠端監控廢棄物處理與調度，縮短人工評估及垃圾車排隊進廠時間，提升垃圾處理效能。