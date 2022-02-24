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民眾餵食浪貓變多 里長誘捕設小棧供認養
淡水學府里內因有許多熱心民眾餵養流浪貓，造成流浪貓數量愈來愈多，當地里長林文成為解決流浪貓問題，在里內設置誘貓籠，並執行流浪貓捕捉、絕育、施打狂犬病疫苗、回置，至今已協助里內10隻以上浪貓進行TNVR，今里辦公處並設立「淡水動物之家愛心認養小棧」，提供更多管道讓浪貓有機會被認養。
為增加流浪動物認養管道，新北市動保處與淡水區學府里長林文成合作，在里辦公處設立「淡水動物之家愛心認養小棧」，認養小棧設立在鄰里，民眾認養更方便，里長帶頭做TNVR「誘捕（Trap）、絕育（Neuter）、注射疫苗（Vaccinate）、放回原地（Return）」，能有效解決社區流浪貓問題。
林文成表示，除了浪貓問題，有主犬管理也是努力目標，淡水鄧公國小校長曾反應，民眾遛狗造成校門口周邊滿是狗大便，因此在里內多處地方張貼「狗便不落地」，並在民眾會帶狗出門散步時站崗校門口，發現民眾牽狗大便不清理就上前宣導，並在周邊設置狗便袋，讓遛狗民眾取用。
新北市動保處表示，新北市現有8所動物之家分別位於郊區、海邊、山上，為提高流浪動物認養率，積極結合寵物店家、動物醫院，更結合各里辦公處設立認養小棧，方便民眾就近認養，更重要是宣導民眾動物保護觀念，推廣流浪動物絕育及認養不棄養。
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