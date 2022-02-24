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注意！鶯歌區16條路段866格停車位 3月1日起開始收費

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
鶯歌區鶯歌路、鳳鳴路等16條路段，總計866格路邊汽車停車位，轉型停車收費管理。圖為鶯歌高職東街。圖／新北市交通局提供
鶯歌區鶯歌路、鳳鳴路等16條路段，總計866格路邊汽車停車位，轉型停車收費管理。圖為鶯歌高職東街。圖／新北市交通局提供

新北市鶯歌區人口逐年成長，為杜絕公有路邊停車格淪為私人停車位，新北市交通局表示，從3月1日起，鶯歌區路邊停車格將實施收費管理，包含鶯歌路、鳳鳴路等16條路段，總計866格路邊汽車停車位，轉型停車收費管理。

交通局長鍾鳴時表示，隨著捷運三鶯線如火如荼施工，及「三鶯陶瓷藝術主題園區整體開發計畫」等，鶯歌人口持續成長，也衍生停車供需問題，許多公有路邊停車格遭久停占用，製造髒亂，破壞市容。

停車營運科長許芫綺表示，為提升停車格使用周轉率和公平分享，交通局會勘後決定轉型收費管理，落實使用者付費原則。從3月1日起，路邊停車格收費路段包括龍三路、龍五路、鶯歌路、鳳一路、鳳三路、鳳七路、鳳福路、鳳鳴路、二橋街、公園街、光照街、高職南街、高職西街、高職東街、高職東街19巷、中正三路福德巷等16條路段，共計866格；收費時間為周一至周五的7時至18時，採計次收費（4小時開單1次） ，小型車每次30元，大型車每次60元。

交通局表示，將持續檢討公有路邊停車格轉型收費管理，停車收費除有專人按時巡查，如遇無牌或廢棄車輛，均立即通報環保局或監理機關處理，避免車輛長期占用，提供市民公平分享使用，同時改善停車秩序及環境髒亂等問題。

交通局也提醒，車主多利用新北市路邊停車費行動支付，可享「滿3送5、新用戶再享前3個月6折」優惠，不分新舊用戶，每繳費滿3筆，第3筆折5元，新用戶再享前3個月6折優惠。

新北市交通局表示，從3月1日起，鶯歌區路邊停車格將實施收費管理，圖為鶯歌公園街。圖／新北市交通局提供
新北市交通局表示，從3月1日起，鶯歌區路邊停車格將實施收費管理，圖為鶯歌公園街。圖／新北市交通局提供

三鶯線 捷運

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