快訊

拜登：普亭無端無理攻擊烏克蘭 俄羅斯要負全責

2月24日黎明的戰爭第一槍 普丁宣戰直播充滿計算的惡意策略

東明社會住宅玻璃屢傳破裂 北市加貼防爆膜

中央社 / 台北24日電

北市議員游淑慧指出，東明社會住宅玻璃屢傳破裂狀況，卻未送驗；北市都發局今天表示，統計至今，因玻璃破裂通報共30件，預計2個月內加貼防爆膜，若再破裂，將主動送驗。

國民黨籍台北市議員游淑慧接獲陳情，東明社會住宅陸續出現室內玻璃碎裂、住戶卡在電梯內等瑕疵，要求都發局啟動調查，並送驗玻璃材質。

台北市都市發展局提供新聞資料指出，統計至今，東明社宅因玻璃破裂通報共30件，包含25件為室內隔間玻璃、3件浴室玻璃、2件是在大樓公共空間。

都發局表示，經檢討後已啟動發包作業，若住戶可配合相關作業，預計2個月內完成室內、浴室玻璃全面加貼防爆膜，後續玻璃再破裂，將主動送驗釐清原因及責任。

都發局指出，至於電梯忽然出現暫停狀況，已要求管理單位持續觀察，發現狀況將立即維修，若電梯仍出現故障情形，工程單位將先觀察3個月後，再提改善方案。

都發局表示，東明社宅位於台北市南港路2段60巷附近，面積8348平方公尺，由台肥出租國宅改建而成，規劃設計為3棟各21樓，共700戶，民國109年3月入住。

北市 電梯 游淑慧

延伸閱讀

東明社宅30起玻璃爆 游淑慧驚：都發局竟都沒送驗

刻意淡化疫情？ 游淑慧批陳時中：腳底抹油準備選北市長

民代拚減肥 游淑慧戒澱粉、李明賢靠跑步

藍市議員提名特別辦法出爐 游淑慧：年資比年紀更重要

相關新聞

注意！鶯歌區16條路段866格停車位 3月1日起開始收費

新北市鶯歌區人口逐年成長，為杜絕公有路邊停車格淪為私人停車位，新北市交通局表示，從3月1日起，鶯歌區路邊停車格將實施收費...

盼中和有更多HBL好手！ 張志豪媒合同濟會捐籃球給學校

科技生活改變現代人生活型態，許多孩童出門運動的次數也少很多，新北市議員張志豪為鼓勵校園運動風氣，結合同濟會捐贈籃球給學校...

減排放、增節能 新北3焚化廠陸續整建

新北市3座垃圾焚化廠已陸續邁入營運20年屆齡整建期，目前新店及樹林垃圾焚化廠完成整建，除汰舊換新廢棄物處理設備，包括氮氧...

民眾餵食浪貓變多 里長誘捕設小棧供認養

淡水學府里內因有許多熱心民眾餵養流浪貓，造成流浪貓數量愈來愈多，當地里長林文成為解決流浪貓問題，在里內設置誘貓籠，並執行...

會幫忙前副發言人輔選？侯友宜這樣說

2022選舉年底登場，新北市前副發言人戴湘儀、呂家愷、蔡畹鎣及前市長秘書吳訓孝，下午在鶯歌將首次合體，被問及是否會幫忙輔...

新北小農新鮮有機蔬果不必跑遠 深坑農會超市一次買足

新鮮在地農產是不少朋友民眾購買生鮮食材的優先選擇，深坑區農會超市去年底設立「新北小農鮮舖」有機專櫃，販售新北小農有機蔬菜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。