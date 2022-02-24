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新北小農新鮮有機蔬果不必跑遠 深坑農會超市一次買足
新鮮在地農產是不少朋友民眾購買生鮮食材的優先選擇，深坑區農會超市去年底設立「新北小農鮮舖」有機專櫃，販售新北小農有機蔬菜，讓深坑居民能享用到全新北各地的優質有機農產。
農業局說明，深坑區農會長期推廣地方農業，設立農會超市販售在地小農及各地區農特產品，而為進一步推廣有機農業，於去年底在超市成立新北小農鮮舖專櫃，販售新北有機小農種植的蔬菜。
農業局提到，超市除了有機蔬菜外，也販售多樣地方優質農產，如在地小農謝俊偉夫婦生產的「俊偉機能蛋」，以善待蛋雞的非籠飼方式，因此生產的雞蛋產量穩定、品質優良。另外，深坑區農會也將在地綠竹筍加工製成綠竹筍真空包、熟食綠竹筍，以及將綠竹筍、臭豆腐與黑豬肉香腸結合，相當有在地特色。
深坑區農會理事長林進發表示，深坑好山好水，非常適合農業發展，深坑的蔬菜、綠竹筍、雞蛋還有豬肉都十分美味，歡迎大家來遊老街，並在回家前選購優質農產。
農業局長李玟表示，農會超市所有商品都經過嚴格把關才能上架販售，保證新鮮又健康，歡迎大家選購來支持有機、友善及在地農產，創造健康好生活。
農業局補充，深坑農會開發的綠竹筍香腸與臭豆腐香腸，原價160元，現在每盒特價139元，任購4盒再送價值百元的保冷袋，歡迎市民到深坑遊玩嚐鮮。
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