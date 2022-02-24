樹林納骨塔2期點交 八里、鶯歌拚今年動工

新北市納骨塔共約有22萬塔位，去年已使用超過17萬，部分公墓納骨塔更已是滿位狀態，新北市殯葬處上周完成樹林生命紀念館2期納骨塔建物點交，新增2萬9千塔位，殯葬處表示，樹林生命紀念館塔位至少可供20年使用，今年則將陸續於八里及鶯歌再新建納骨塔，滿足市民需求。

上周新北市新工處會同樹林區公所、殯葬處點交樹林生命紀念館二期工程，第二期工程包括B、C兩棟納骨塔，規畫共2萬9千塔位及1萬2千牌位，加上1期工程1棟建物，樹林生命紀念館共有3棟納骨塔。

殯葬處表示，目前樹林生命紀念館已啟用兩棟，以每年約使用2千個塔位計算，還可以使用約8年，加上尚未啟用的第3棟納骨塔，樹林生命紀念館至少還能使用20年已上沒有問題。

另外，八里跟鶯歌地區也正在進行納骨塔興建工程前置作業，鶯歌第二納骨塔將設置於第一公墓內，總經費約4.6億元，約可新增5萬個塔位，預計2026年完工。八里目前已經是素地，目前仍再規畫設計階段，若招標順利今年即可開始動工。