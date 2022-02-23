快訊

2022首波寒流來襲...全台送醫人數增 保暖保命要點一次看

少年股神又翻船？券商申報萬海違約交割6,938萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市民生物資儀表板 燈號不代表各店實際上架數量

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台北市重要民生物資庫存量燈號儀表板。圖／取自台北市商業處網站
台北市重要民生物資庫存量燈號儀表板。圖／取自台北市商業處網站

北市商業處今天表示，「台北市重要民生物資庫存量燈號儀表板」上關於七大重要民生物資的庫存量燈號，不代表各店實際上架數量，「綠燈」表示該物資供貨無慮、「紅燈」表示該物資補貨困難或供應不足、「黃燈」則代表供貨尚穩定，庫存略不足。

根據目前台北市重要民生物資庫存量燈號儀表板，大賣場和超商的蛋供應燈號為黃燈，超市的供應燈號為紅燈。

商業處表示，儀表板是和台北市四大賣場（家樂福、大潤發、愛買、好市多）、超市(全聯、美廉社)及四大超商（統一、全家、OKMart、萊爾富）等業者建立即時聯絡管道，請業者針對7大重要民生物資(奶粉、米、衛生紙、泡麵及麵條、冷凍食品、食用油、蛋)的整體庫存量的狀況，每天中午分別以「燈號」的形式回報前一日庫存狀況，後續公布於產業發展局官網 「台北市物資供應情形」專區，提供民眾查詢。

商業處表示，資料由各家公司逐日回報，由系統彙總計算同一品項、不同群組的業者平均後顯示燈號，不顯示各分店的供應情形，以兼顧業者商業機密。

商業處表示，目前雞蛋出現黃燈及紅燈情形，對於補貨困難或供應不足問題，農委會已採取相關措施、平抑蛋價等滿足蛋品民生消費需求。

北市 超商 衛生紙

延伸閱讀

北市大校長遴選爭議遭監院糾正 北市：今年8月完成

北市大同區指標建案「大承」 每坪成交價上看130萬元

顧客非確診者 高空餐廳白歇業？北市：依中央指引處置

北市雞蛋庫存燈號儀表板失準？ 農委會推測是這原因

相關新聞

北市民生物資儀表板 燈號不代表各店實際上架數量

台北市商業處今天表示，「台北市重要民生物資庫存量燈號儀表板」上關於七大重要民生物資的庫存量燈號，不代表各店實際上架數量，...

有需要他就在 瑞芳里長謝永昌不遺餘力顧弱勢

瑞芳四腳亭地區的吉安里里長謝永昌，同時身兼義消，平時照顧弱勢不遺餘力，除了每天的獨老送餐服務，提醒長輩吃藥，不少弱勢居民如果需要幫助的，都會看到他的身影，幾乎365天全年無休服務里民，民眾都對他讚譽有加。

淡大攜手社區深入茶文化 穿越淡水茶時代

為深入探討淡水過去早期的種茶及製茶產業與文化，淡江大學資訊傳播學系學生與老師結合地方社區進行專題製作，並在淡江大學舉辦成果展，希望透過展覽呈現淡水茶業興衰的歷史發展，進而反思產業轉型與土地開發的演變對在地產生的影響。

淡水埤島里聯外道拓寬完工 通行安全又便利

新北市淡水區埤島里由埤島橋通往76號旁的產業道路，是埤島里對外重要的聯絡道路，路幅只有3米寬，不僅是對向會車是個大問題，經新北市議員蔡錦賢的爭取拓寬後，目前已完工通車，保障民眾通行安全又便利。

汐止長江街盲彎意外頻傳 要增警告標誌

汐止長江街路不寬，部分路段更是連會車都有困難，其中在靠近233號的轉彎處，又是一個盲彎，根本看不到對向來車，經常發生車禍意外，所以，今(23)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

服務處飄香 汐止議員、長青里民開心玩咖啡

新北市議員周雅玲開辦的咖啡課一直以來都很受歡迎，不過，因為疫情期間也停辦了好久，而在之前一次參加活動約定後，汐止區長青里民就約了一天到市議員周雅玲服務處咖啡會友，品嚐不同的咖啡，也學習手沖咖啡互相交流，大家玩的好開心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。