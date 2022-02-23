北市民生物資儀表板 燈號不代表各店實際上架數量

台北市商業處今天表示，「台北市重要民生物資庫存量燈號儀表板」上關於七大重要民生物資的庫存量燈號，不代表各店實際上架數量，「綠燈」表示該物資供貨無慮、「紅燈」表示該物資補貨困難或供應不足、「黃燈」則代表供貨尚穩定，庫存略不足。

根據目前台北市重要民生物資庫存量燈號儀表板，大賣場和超商的蛋供應燈號為黃燈，超市的供應燈號為紅燈。

商業處表示，儀表板是和台北市四大賣場（家樂福、大潤發、愛買、好市多）、超市(全聯、美廉社)及四大超商（統一、全家、OKMart、萊爾富）等業者建立即時聯絡管道，請業者針對7大重要民生物資(奶粉、米、衛生紙、泡麵及麵條、冷凍食品、食用油、蛋)的整體庫存量的狀況，每天中午分別以「燈號」的形式回報前一日庫存狀況，後續公布於產業發展局官網 「台北市物資供應情形」專區，提供民眾查詢。

商業處表示，資料由各家公司逐日回報，由系統彙總計算同一品項、不同群組的業者平均後顯示燈號，不顯示各分店的供應情形，以兼顧業者商業機密。

商業處表示，目前雞蛋出現黃燈及紅燈情形，對於補貨困難或供應不足問題，農委會已採取相關措施、平抑蛋價等滿足蛋品民生消費需求。