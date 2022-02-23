內湖潭美國小路口人車交織 明起試辦行人專用時相1個月

北市內湖交通壅塞，北市交通局交工處考量潭美國小鄰近路口的交通安全，明日起將試辦「舊宗路1段及行善路」路口的行人專用時相。北市交控中心主任王耀鐸表示，試辦期間會視交通情況調整，若負面影響仍過大，就會撤掉該路口行人專用時相。

王耀鐸說明，考量舊宗路1段及行善路路口鄰近潭美國小，易有人車交織情況，為增進路口交通安全及順暢，經交工處評估後，明日起試辦該路口時段性（上課期間早上11時50分至中午12時40分、下午3時50分至4時20分）專用時相，以減低人車衝突，保障行人通行安全，並視運作情形適時調整號誌設定，試辦時間為期1個月。