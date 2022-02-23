眼看五泰輕軌、基捷定案 居民怒吼深坑輕軌一變再變

近來北台灣有多個軌道建設定案，新北深坑輕軌「可行性評估」卻已遭中央退回多次，引發在地居民不滿。在地臉書社團批評，深坑輕軌一變再變、延宕多年，目前公車很有需求，卻也無法增加班次；該區議員們說民眾都有輕軌需求，盼中央儘速核定；新北交通局表示，有隨時監測公車班次，目前還能滿足民眾需求。

中央拍板基隆捷運，引發周遭各地區居民對軌道建設的討論，新北市長侯友宜也說「捷運汐東線不能比基隆捷運慢」，導致已經延宕多時的「深坑輕軌」再被討論。

深坑輕軌目前仍在「可行性評估」階段，送交中央交通部審查已經被多次退件。據了解，審查委員對路線、運量都有疑慮，認為該方案興建後效益不高，要求新北提出改善方案。

深坑地方網路社團民眾發文批評，看到基隆捷運定案，但深坑輕軌路線卻一變再變「真的覺得好扯」，民眾還說其實很多在地居民都認為不需要輕軌，而是要增加公車的路線，政府應該聽聽居民心聲。

新北市議員陳儀君表示，現在輕軌被中央卡關，中央給的理由是人口數不到，但她認為應該要有地方創生的概念，如今已經被退了8至9次，若中央真的有誠意要解決問題，就好好來「輔導」地方，以達到中央核准興建輕軌的要求；公車方面也希望交通有關單位來協調，解決民眾需求。

新北市議員陳永福也說，安坑輕軌跟深坑輕軌開始討論的時間差不多，現在安坑的都快完工了，深坑的卻還沒定案，這是當地立委無力協調所造成的問題，還是希望中央能趕快核定，因為在地居民確實有需求，而他也會先督促增加公車班次。