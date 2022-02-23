欣欣天然氣加重臭氣檢修 用戶聞到瓦斯味虛驚

欣欣天然氣公司今天表示，每一季例行性巡查時，會加重臭氣以方便是否有洩漏以檢修；部分用戶在使用爐具時，會聞到較重瓦斯味道，但加重臭氣不影響公共安全。

新北市永和區信義路及仁愛路周邊住戶，今天向里長反映聞到濃烈的瓦斯氣味。

新北市政府消防局表示，上午將近8時許，也接獲民眾報案指稱，有聞到瓦斯味道。

欣欣天然氣公司副總經理簡益信今天下午接受中央社記者電訪表示，瓦斯是無臭無味的，且平常民眾嗅覺容易疲勞，為提高用戶警覺也讓民眾或巡檢人員察覺，會定期增加臭氣巡檢。

簡益信表示，每季都會定期分區檢修管線，以檢測管線是否破裂。近期分區檢修範圍在中和區、永和區，公司今天也接獲部分用戶反映，點燃爐具時聞到比平常濃烈的瓦斯氣味，一度懷疑是否瓦斯漏氣。

欣欣天然氣公司表示，這項加重臭氣並不影響公共安全，用戶如發現漏氣現象或聞到天然氣味道時，應先關閉總開關、龍頭開關、爐具開關，不要點燃爐具、不啟動任何電器，並撥打24小時搶修專線，立即派員檢修。