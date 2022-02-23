服務處飄香 汐止議員、長青里民開心玩咖啡

新北市議員周雅玲開辦的咖啡課一直以來都很受歡迎，不過，因為疫情期間也停辦了好久，而在之前一次參加活動約定後，汐止區長青里民就約了一天到市議員周雅玲服務處咖啡會友，品嚐不同的咖啡，也學習手沖咖啡互相交流，大家玩的好開心。

這幾天冷氣團報到，又濕又冷，不過，新北市議員周雅玲服務處不但溫暖，還飄著咖啡香，五指山區長青里的里民，在里長的帶隊下，和議員進行一場咖啡會友，一開始閒聊過程中，身為主人家的議員周雅玲先手沖了一壺咖啡和大家分享。

新北市議員周雅玲指出，過年前有到長青里參加活動的時候，和他們閒聊時聊到了咖啡，當時就相約對於喜歡咖啡或是在家裡有手沖咖啡習慣歡迎大家揪團日子約好到服務處來，雖然，這幾天天氣非常寒冷，但他們來到服務處都變溫暖，大家對於品咖啡跟自己實際手沖，過程中除了很有趣很輕鬆之外，也有咖啡老師Candy在旁邊提點，里民對於咖啡手沖又有不同的認知。

長青里長陳建興說，和里民相約特地到議員周雅玲服務處來喝咖啡交流分享，大家互動蠻好的，學到很多，里民也說，大家來手沖咖啡交流，品嚐一杯好咖啡，覺得真的是跟自己以前在家沖咖啡，包括技術或是咖啡喝起來口感也好，真的是差太多了，來這裡學到很多，也很開心。

咖啡老師Candy表示，很久沒上課了，真的太開心了，來到周議員服務處大家又一起咖啡會友，大家即興做手沖，大家都上課上的非常開心，自己本身也很開心，因為太久沒來這邊上課了。

不同與上課，這場咖啡會友輕鬆很多，每個人沖一杯咖啡再和大家分享，學習互相交流，當天大家開心玩咖啡。