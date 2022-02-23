汐止長江街盲彎意外頻傳 要增警告標誌

汐止長江街路不寬，部分路段更是連會車都有困難，其中在靠近233號的轉彎處，又是一個盲彎，根本看不到對向來車，經常發生車禍意外，所以，今(23)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

民眾說，因為轉彎處會有視線死角，所以，會看不到對向的來車，馬路又縮減，有時候車速太快其實還蠻危險的，希望可能可以增加一些指示吧，或是如果有辦法拓寬是最好。

新北市議員張錦豪表示，在鄉長里沿著高速公路旁邊的長江街靠近233號的轉彎處，因為早期開闢的時候有一些民宅的限制，所以，這裡的彎道是屬於有點盲彎的概念，所以，車子要轉過去的時候沒有辦法第一時間看到對向的車道，中間又沒有分向線，常有意外發生，有民眾騎機車擦撞跌倒。

張錦豪指出，請市府交通局、警分局等相關單位來現場會勘討論後，因為，最近東北季風一直在下雨，所以，決定預計在雨停的時候，請交通局針對路寬6米以上路段畫設分向線，並且在雙向鄰近轉彎處增設彎道警告標誌，地面也畫上慢字，並補繪慢字，提醒用路人經過時再小心，減少車禍意外發生。