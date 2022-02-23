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淡水埤島里聯外道拓寬完工 通行安全又便利

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區埤島里對外重要的聯絡道路，經新北市議員蔡錦賢的爭取拓寬後，目前已完工通車，保障民眾通行安全又便利。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區埤島里對外重要的聯絡道路，經新北市議員蔡錦賢的爭取拓寬後，目前已完工通車，保障民眾通行安全又便利。 圖／紅樹林有線電視提供

新北淡水區埤島里由埤島橋通往76號旁的產業道路，是埤島里對外重要的聯絡道路，路幅只有3米寬，不僅是對向會車是個大問題，經新北市議員蔡錦賢的爭取拓寬後，目前已完工通車，保障民眾通行安全又便利。

新北市議員蔡錦賢表示，過去這裡整整有1公里都是狹小的道路型態，最窄的部份只有2米寬，常常會有汽車摔落邊坡當中，而且這條是里民通往台二線最快的路線，經過與區公所及鄰近道路地主溝通協調之後，捐出土地，將道路拓寬。

里長表示，除了道路拓寬，從去年底到現在短短3個多月就完工，包括了自來水埋管工程，也一併施做。

淡水區長巫宗仁表示，感謝郭姓地主與共同持有的家族同意，讓這一段長1公里的道路可以拓寬，加上自來水工程來接管一併進行，讓在地居民不僅是能夠有自水來可以用，出入更有方且安全的用路環境。

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