淡大攜手社區深入茶文化 穿越淡水茶時代

為深入探討淡水過去早期的種茶及製茶產業與文化，淡江大學資訊傳播學系學生與老師結合地方社區進行專題製作，並在淡江大學舉辦成果展，希望透過展覽呈現淡水茶業興衰的歷史發展，進而反思產業轉型與土地開發的演變對在地產生的影響。

淡江大學資傳系老師楊智明表示，在地方唯一僅存的新合益茶廠及淡大同學創作與技術協力，建置淡水茶產業田調紀錄，分享近期階段的成果展覽與網站啟用。

屯山里長李永清表示，在屯山一帶早期沿著大屯溪流域，孕育茶產業外銷，小時候就常常到外公的茶廠玩耍，進而認識許多大屯溪製茶產業，透過淡江大學的呈現，讓現在更多人知道淡水也是製茶重要出口的地方。

文史研究謝德錫老師說，種茶對淡水來說，從1930年代開始到1980年代全盛時期有900甲的茶園範圍，佔了淡水農業面積的三分之一，希望藉由製茶文化的專題來復興茶產文化。

從清代開始，淡水不僅是茶港，還是茶產地，與糖、樟腦並列為臺灣三大出口經濟物產，1881年淡水更成為全臺最大的貿易港。

淡江大學學生廖翊淳表示，這專題一開始只是做網站為主軸，後來在田野調查探訪多位耆老之後，發展電子書、開成果展，希望可以將淡水的種茶製茶歷史文化讓更多年輕人了解。