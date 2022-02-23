有需要他就在 瑞芳里長謝永昌不遺餘力顧弱勢

瑞芳四腳亭地區的吉安里里長謝永昌，同時身兼義消，平時照顧弱勢不遺餘力，除了每天的獨老送餐服務，提醒長輩吃藥，不少弱勢居民如果需要幫助的，都會看到他的身影，幾乎365天全年無休服務里民，民眾都對他讚譽有加。

一走進里長辦公室，就可以看到許多民眾和志工聚在一起，里長謝永昌說，每天都是這樣，因為這裡也設有關懷據點及銀髮族俱樂部，所以就算里長外出服務里民，活動中心隨時有人可以提供協助。

瑞芳區吉安里里長謝永昌，原本在包工程當老闆的他，49歲那年遭逢大病，高燒不退一星期，檢查不出個所以然，當時醫院一度發出病危通知，情況相當危及，最後甚至採用民俗方法姑且一試，沒想到居然奇蹟似的痊癒，這也讓謝永昌發願要來幫助社會上需要幫助的人。

當初只是希望能夠為社會服務貢獻自己的一己之力，但在朋友的鼓勵下，就投入里長選舉，也順利選上開始服務之路，這一晃眼已經十年過去了，服務里民他還是數十年如一日，絲毫不敢懈怠。

吉安里里長謝永昌說，他所管轄的範圍相當遼闊，服務的項目也是五花八門，除了幫民眾跑區公所辦理福利業務，更網羅里內熱心民眾，成立各種志工團隊，相當具有規模，另外謝永昌對於種花種草也頗有興趣，進而營造社區綠美化，還有揪志工一起種蔬果，一收成就送到共餐使用或是送給里內弱勢家庭。

謝永昌表示，里內有許多獨居老人需要照顧，因此送餐服務八年來每天不間斷，另外像是幫忙載送物資或是提醒民眾看病，甚至是幫忙掛號等等，連里內大小紅白帖他都本人跟好跟滿，他說，面對面可以直接了解里民心聲，或是傾聽他們的需求，有需要協助的也可以立馬到位。

如果公部門資源無法協助的，謝永昌就會尋求外部資源，像是民眾的房屋已經老舊不堪，也無力修繕，他就媒合瑞芳關懷鄉土協會，協助修繕漏水的屋頂，讓里內弱勢減輕不少負擔，改善惡劣的居住環境。

謝永昌說，一個人的能力有限，還有賴於里內一群熱心的志工一起跟他努力，讓他在有限的時間，可以藉由志工關心到更多需要照顧的里民。民眾對里長這幾年的服務感到非常肯定，民眾表示，謝永昌照顧里內的獨老以及弱勢很認真又到位，讓很多老人家心中感激。

因此他的善行義舉也廣為人知，曾獲選兩次新北市特優里長，對於特優里長的頭銜他謙虛表示，他只是做好自己里長的角色，未來也會繼續帶領志工和居民，以實際行動關懷弱勢族群，將吉安里打造為宜居社區。

謝永昌在當里長以前擔任義消工作，在救災場合都可看到他的身影，服務全面性，也受到民眾喜愛，他表示，擔任里長無非是希望將自己的里和里民都照顧好，為弱勢爭取更多福利，未來也會秉持這目標，繼續為民服務。

因為里內弱勢族群不在少數，謝永昌對於關懷弱勢更是不遺餘力，還成立愛心屋提供給街友住宿，幫助街友洗澡，還提供臨時工的工作讓他有謀生能力，謝永昌感慨的說，不論是身障或是弱勢家庭與這些街友，他們都需要社會的關懷與幫助，他能幫得也不多，很感謝地方上的善心人士與團體，不論是在物資或是金錢上都給予很大的協助，也希望拋磚引玉，讓社會大眾可以一起來關懷弱勢。