基捷當政績 藍營不滿：那淡北道路還要等多久？

行政院長蘇貞昌昨向視察「基隆捷運計畫案」表達支持並指示加速推動。新北市議員陳偉杰指出，綠營將基隆捷運加碼作為政績，卻一直卡著新北市民念茲在茲的淡北道路，希望中央不要等到綠營執政新北市時才要通過，讓「箭在弦上」，隨時可以動工的淡北道路進快開工。

陳偉杰指出，基隆市長林右昌8年前競選市長時信誓旦旦提出基隆捷運卻跳票，4年前蔡英文總統背書由「捷運變輕軌」又第二次跳票，如今蘇貞昌院長開第三次支票，表示為了讓民眾有感，經費直接加碼五倍，還沒算可能的追加費用。

陳偉杰說，基捷預定完工是10年後的事，如今林右昌卸任，基隆是否繼續綠營執政還在未定之天，若民進黨沒選上市長，基隆捷運還會動工嗎？就算民進黨繼續執政，基捷會不會跳票第三次？陳偉杰說，他試問了一下基隆的朋友，答案竟然是肯定跳票，選舉支票開的如此輕狂，難怪基隆民眾對基隆捷運早已無感。

陳偉杰表示，姑且不論基隆捷運能否兌現，至少基隆捷運還敢提到「定案」這兩個字，反觀淡水、北海岸鄉親在茲念茲的「淡北道路」始終沒有進展，彷彿與民進黨現任執政無關就擱置，現在就像是「被分手」的民生汐止線，讓淡水鄉親相當擔憂。

陳偉杰認為，民進黨是否要等到有機會新北執政後才會再開「淡北道路」支票，而且還是4年1次的芭樂票，因為沒有兌現才能繼續4年騙1次。

陳偉杰說，相對於基捷的「積極」，請民進黨政府也對「淡北道路」積極一點，畢竟建設是不分藍綠、全民受惠的。且重點是淡北道路早就「箭在弦上」，馬上就能動工，和基隆捷運完全不一樣，請民進黨政府正視問題。