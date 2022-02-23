新北擬訂零碳城市自治條例 推動燃煤退場、運輸電動化

近年減碳是各國能源政策的重中之重，為朝淨零排放邁進，新北零碳城市推動小組正草擬《新北市零碳城市自治條例》，要求在建築、交通、工業等面向，使用效能較環保的設備，或改用燃油、天然氣取代燃煤，以達新北市長侯友宜喊出的2050淨零碳排目標。

行政院長蘇貞昌去年8月宣布，2050年要達到碳中和，同時將2050淨零碳排、碳定價機制納入《溫管法》修法草案，目前草案已經送到行政院，預計新會期結束前將送到立法院審查。而新北環保局長程大維今日在市政會議上表示，為逐步達成零碳城市，市府團隊將組成零碳城市推動小組，擬定80項執行計畫，包括制定《新北市零碳城市自治條例》、推動2030八里淨零碳示範區、智慧住宅、綠色交通等。

至於《新北市零碳城市自治條例》的訂定，環保局低碳社區發展中心主任李俊毅表示，將限制具規模的建築，所使用的電力與動力設備，需達一定效能，比如使用LED照明、綠能標章的變頻空調；另外在交通部分，除了將公務車電動化外，也會逐步推動公車電動畫，並輔導物流及外送平台，使用電動車。

李俊毅表示，新北要在2050達到淨零碳排，將階段性來減碳，規畫2025讓燃煤先退場，2030再推動燃油退場，最後使用天然氣，今年底就要完成燃煤鍋爐全數退場目標。另外，也將設置新北氣候基金，供社區、企業、家戶、校園申請運用，以提升設備能效，與再生能源設置。李說，自治條例草案預計於今年送議會審議。