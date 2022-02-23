台北文學季3月5日展開 香港作家陳冠中將線上交流

台北市副市長蔡炳坤今天表示，一年一度的台北文學季將於3月5日展開，為期三個多月的活動將以一連串的講座、走讀、展覽和舞台表演等活動，邀請民眾走入作家日常生活中的儀式性活動。香港作家陳冠中將參與五場系列講座和線上讀書會，和讀者交流。

台北市政府文化局今天舉辦記者會，宣布2022台北文學季將於3月5日至6月9日，以講座、走讀、表演、特展、書展及影展等不同形式的活動接續登場，今年的策劃主題為「運轉日常──我城儀式風景」。

蔡炳坤致詞時表示，今年的主題是「日常」，對大家來說，現在的日常就是每天出門前開始找口罩，沒有口罩就不能出門，但在這麼困難的疫情中到現在全世界還很多人確診，台灣還能維持日常運作，這都是因為自主的力量，大家雖然不太能參加群體活動，但生活還能如常，文學陪伴很多人走過來，還有音樂、閱讀等讓大家的心靈獲得平靜。

文化局表示，台北文學季3月5日起率先由「運轉日常‧城市朝聖」講座及走讀揭開序幕，講師群有蔡璧名、曾寶儀、吳若權、陳雪等超過30位作家參與，更特別邀請「好好笑女孩劇團」藉由生動的文學情境劇，重新演繹作家們的私人儀式。走讀活動則安排「城市朝聖之路」，帶大家走訪台北市指南宮、各區天后宮、教堂、清真寺等。

文化局表示，3月11日起連續一個月，文學季與台北市立圖書館各分館攜手辦理「讓閱讀成為日常──市圖好書展」，延伸文學季講座主題，精選相關書單供讀者參考；3月26日至4月24日在剝皮寮歷史街區展出文學特展，呼應台北文學季主題，延伸策劃「文學療癒場」特展。

文化局表示，今年的「國際華文作家」單元邀請到香港作家陳冠中以影片形式與讀者分享，文學季特邀團隊於北京拍攝陳冠中紀錄短片，規劃5場系列講座與線上讀書會，從創作人、媒體人與電影人三大方向切入，並藉由不同世代與地域的創作者相互交流。

文化局表示，為因應疫情，文學季將配合中央流行疫情指揮中心及台北市政府規定辦理，隨時調整防疫措施，如有最新消息將隨時發布於活動官網及臉書；以保障參與者的健康安全為優先考量。