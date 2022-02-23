林昭文公職40年將退休 曾是首位小兒麻痺社工員

新北市社會局副局長林昭文公職40年將退休；他說，善用科技簡政便民，可讓弱勢受助如獲甘霖，社福工作是一種藝術，讓生命與生活展現美而感動。

今年3月2日將退休的林昭文，今天接受中央社記者電訪表示，他曾是全國第1位小兒麻痺社工員，對政府社福政策感同身受，在新北市10年，歷經身心障礙者權益保障法與長期照顧服務法修法，也以同理心推動新北的簡政便民社福政策。

林昭文說，體會到「最美的是心中有愛，以愛為基礎、用助人為樂、惠而不費的精神，支持增能者，不但是感動也是廣種福田，參與循環福利，形成互助共助的善漣漪，添增民眾的尊嚴與價值」。

林昭文前後歷經李麗圳、張錦麗2任社會局長，都被倚重參與擬定與推動老人福利、長照和身心障礙福利政策，他說，擔任前內政部社會司身心障礙福利科長時，就參與推動修法，到新北服務更直接執行法令，以不同於傳統官方思維的角度，讓受助弱勢可獲及時雨。

林昭文舉例，身心障礙權益的最大變革在於殘障手冊改為身障證明，將原16項障礙類別改為國際健康分類系統8大類別，著重身心障礙者需求評估，檢視換發作業流程，以「一站式服務」，讓全新北17多萬名身心障礙者快速獲得換證。

記者問他，公職40年印象最深刻的事，林昭文表示，新北推動「輔具超音速」服務，從以往27天縮短為24小時快速評定，跨縣市的合作特約廠商可代辦，民眾透過網路辦理且不必先墊款，改革獲得行政院第2屆政府服務獎。

林昭文從輔導員、科員等基層歷練起，曾任雲林教養院長、新竹少年之家主任。他回憶，若民國71年沒有前台北市社會局長蔡漢賢同意他報考青輔會的社工員甄選，不會成為全國第1名小兒麻痺的社工員，也將無緣社會福利服務工作，人生將會改寫。

他的妻子是當年同期考上社工員的伙伴與同事，10年前已退休，林昭文除感謝另一半支持，也感恩歷任公職提拔的首長是貴人。

為將老人福利與長期照顧無縫接軌，林昭文努力促進居家式服務、社區式日照中心、關懷據點、巷弄長照站和住宿型長照機構，彼此合作支援，以因應老年人口倍數成長。

林昭文表示，新北市建構高齡友善城市、健康城市等，101年調查新北銀髮族自認健康者有9成，111年調查仍是9成，雖老年人口增加，但幸福指數維持，這都是團隊努力的成果，完成許多不可能的任務，如今退休，自己也要實踐健康促進。