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競選看板充斥各大路口 新北工務局：違規者將依法開罰

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新北工務局呼籲，外牆正面式及屋頂樹立式招牌廣告應依照「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」規定，向工務局提出申請，經許可後才可以使用。圖／新北工務局提供
新北工務局呼籲，外牆正面式及屋頂樹立式招牌廣告應依照「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」規定，向工務局提出申請，經許可後才可以使用。圖／新北工務局提供

年底選舉即將到來，不少參選人為衝高知名度，都會在各大路口醒目處設置看板，新北工務局表示，各參選人若要設置相關廣告，得依法申請設置許可，否則將可依建築法規定處4萬至20萬元罰鍰，呼籲大家共同維護市容。

隨著各政黨對年底選舉進行初選及提名，選戰也越來越熱烈，不少參選人為增加曝光度，會設置各式競選廣告看板、帆布及旗幟。工務局為此已於今年初訂定「新北市政府取締違規競選招牌廣告及樹立式廣告設置執行方式」。

工務局說明，新北市競選招牌廣告的設置，多屬外牆正面式及屋頂樹立式招牌廣告，民眾設置相關廣告應依照「招牌廣告及樹立廣告管理辦辦法」規定，向工務局提出申請，經許可後才可以使用，並在投票日後7日內應自行拆除。

工務局長詹榮鋒指出，依照招牌廣告及樹立廣告管理辦法規定，一定規模以下之招牌廣告物雖然不用申請雜項執照，但仍應申請設置許可，若參選人未經許可設置，將依建築法規定處4萬至20萬元罰鍰。

工務局表示，市府在執行違規競選廣告物取締及拆除等將不分黨派，只要在重要路段未申請廣告物設立許可者一律依法逕行取締，呼籲各參選人務必在合法地點選擇合格材料製作競選廣告，並委託合格廣告商合法申請許可並依規範施工，共同維護市容。

工務局補充，市府已經發文至中央選舉委員會及各政黨黨部說明競選廣告設置相關規定，同時也請廣告相關公會通知會員受託時應符合法規，並隨函檢送新北市取締違規競選招牌廣告及樹立式廣告設置執行方式、巡查計畫及競選總部設置示意圖。

新北工務局呼籲，外牆正面式及屋頂樹立式招牌廣告應依照「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」規定，向工務局提出申請，經許可後才可以使用。圖／新北工務局提供
新北工務局呼籲，外牆正面式及屋頂樹立式招牌廣告應依照「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」規定，向工務局提出申請，經許可後才可以使用。圖／新北工務局提供
新北工務局呼籲，外牆正面式及屋頂樹立式招牌廣告應依照「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」規定，向工務局提出申請，經許可後才可以使用。圖／新北工務局提供
新北工務局呼籲，外牆正面式及屋頂樹立式招牌廣告應依照「招牌廣告及樹立廣告管理辦法」規定，向工務局提出申請，經許可後才可以使用。圖／新北工務局提供

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