競選看板充斥各大路口 新北工務局：違規者將依法開罰

年底選舉即將到來，不少參選人為衝高知名度，都會在各大路口醒目處設置看板，新北工務局表示，各參選人若要設置相關廣告，得依法申請設置許可，否則將可依建築法規定處4萬至20萬元罰鍰，呼籲大家共同維護市容。

隨著各政黨對年底選舉進行初選及提名，選戰也越來越熱烈，不少參選人為增加曝光度，會設置各式競選廣告看板、帆布及旗幟。工務局為此已於今年初訂定「新北市政府取締違規競選招牌廣告及樹立式廣告設置執行方式」。

工務局說明，新北市競選招牌廣告的設置，多屬外牆正面式及屋頂樹立式招牌廣告，民眾設置相關廣告應依照「招牌廣告及樹立廣告管理辦辦法」規定，向工務局提出申請，經許可後才可以使用，並在投票日後7日內應自行拆除。

工務局長詹榮鋒指出，依照招牌廣告及樹立廣告管理辦法規定，一定規模以下之招牌廣告物雖然不用申請雜項執照，但仍應申請設置許可，若參選人未經許可設置，將依建築法規定處4萬至20萬元罰鍰。

工務局表示，市府在執行違規競選廣告物取締及拆除等將不分黨派，只要在重要路段未申請廣告物設立許可者一律依法逕行取締，呼籲各參選人務必在合法地點選擇合格材料製作競選廣告，並委託合格廣告商合法申請許可並依規範施工，共同維護市容。