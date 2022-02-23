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聯合打擊濫墾山林不肖業者 新北警去年查獲12件56人

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
新北成立環境稽查重案組，整合警察局、環保局等單位偵辦刑案的經驗與資源，透過聯合打擊方式，嚇阻不法分子。圖／新北市警察局提供
新北成立環境稽查重案組，整合警察局、環保局等單位偵辦刑案的經驗與資源，透過聯合打擊方式，嚇阻不法分子。圖／新北市警察局提供

為阻山林濫墾事件不斷發生，新北農業局、環保局及市警局合作查緝，包括破壞國土、違法開發等案件，光去年偵辦濫墾林地、山坡地案件，市警局就查獲12件共56人。新北市長侯友宜表示，新北山坡地範圍幅員廣闊，佔新北87%，管理較不易，若遭到惡意破壞，造成山洪暴發、土石傾瀉，影響下一代的生活環境。

有不肖業者為了牟取暴利，不顧環境保育及水土保持，在未經相關單位核發合法執照下，趁機濫挖、濫墾寶貴山林資源及盜採砂石，長期下來也讓山林變色，一旦山坡地遭濫墾，缺角的地貌往往要花費長達數十年，甚至數百年才能復原，若逢遇上颱風侵襲，導致山崩及土石流，後果不堪設想。

因此新北環境稽查重案組，整合警察局偵辦刑案的經驗與資源，透過聯合打擊方式，嚇阻不法分子。除有效打擊犯罪外，更強化犯罪的偵查，舉凡污染排放、影響水土保持、破壞水利設施、土石方管理等，單一局處無法完成查辦的疑難案件，都可透過重案組整合相關情資，共同查緝。

農委會水保局每年考核各地方政府，執行山坡地保育利用管理成效，透過坡地金育獎公開表揚績優單位，新北市今年拿下多項獎項，包括林口、淡水及三峽公所，在第一線違規制止，及查報業務上，獲頒為績優鄉鎮公所；市警察局配合查緝，山坡地違法開發等，案件獲頒為績優警政機關、新北市水土保持服務團獲績優水土保持服務團。

新北市農業局說明，未經申請隨意開挖山坡地，依水土保持法規定可處新臺幣6萬元至30萬元罰鍰，情節嚴重者將查扣違規機具並移送地檢署偵辦。提醒山坡地開發前應先擬具水保計畫申請，避免受罰。

濫墾 警察

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