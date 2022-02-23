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10度低溫等公車 8旬長者摔跌花叢警救援

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導
警方開乘警車，協助載返吳男回家。記者曾伯愷／翻攝
警方開乘警車，協助載返吳男回家。記者曾伯愷／翻攝

80歲吳姓男子，昨深夜頂著10度低溫，從樹林等搭公車，準備返回板橋住處，卻因候車過久雙腿無力，整個人跌摔到一旁花叢內。警方獲報派員趕抵，趕緊攙扶起滿臉驚恐的男子，所幸他沒大礙，警隨後開載警車送他回家。

據了解，80歲吳姓男子，昨晚10時許，在新北市樹林區中山路二段一處公車站牌，等搭「藍38路」公車返回板橋住處。卻因10度低溫又候車太久，導致吳男雙腿無力，跌摔至一旁花叢內動彈不得。

路過民眾聽到唉息聲，趨前查看，赫見吳男躺在花叢內趕緊報警處理。樹林警分局山佳派出所長蕭偉任、警員王彥友獲報迅速趕抵現場，協助攙扶起滿臉驚恐躺在花叢內的吳姓男子。

警方擔心老翁受寒，經詢問吳男板橋住家地址，直接開乘警車載送吳男返回板橋住家。樹林警方提醒，近日全台冷氣團報到，各地發布低溫特報，務必多多注意家年邁長輩身體狀況，以防憾事發生。

警方到場協助攙扶吳男。記者曾伯愷／翻攝
警方到場協助攙扶吳男。記者曾伯愷／翻攝

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