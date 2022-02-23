東明社宅30起玻璃爆 游淑慧驚：都發局竟都沒送驗

台北市南港區東明社宅，是目前北市完工社宅戶數最多一處，共有700戶。不過北市議員陸續接獲居民陳情，包括浴室玻璃碎裂、電梯卡人等問題多，議員游淑慧昨天邀集都發局與住戶討論缺失改善，並發現除浴室，居室玻璃也有爆裂情形，目前已經累計30起，但「都發局始終沒將玻璃碎片送交檢驗」，若還發生碎裂，要求須將碎裂玻璃送交檢驗，釐清是否為產品問題及責任歸屬。

游淑慧說，對於東明這次發生這麼多工程品質瑕疵，營造廠跟監造單位究竟有沒有責任，她也要求北市府後續啟動調查。游表示，這是一個700戶基地，市府就要管理能力。「如果東明社宅的問題都能解決， 其他社宅遇到的問題，也就能夠按照同樣的SOP。」

台北市東明社宅從2020年開放入住以來，陸續有民眾陳情工程品質問題，先是前年李明賢接獲陳情，有住戶遇電梯故障受困，去年開始，議員也不斷接獲住戶陳情，指浴室玻璃門爆裂。

游淑慧說，因東明社宅戶數多、量體大，衍生相當多居住問題，包括社宅居室玻璃連續碎裂、電梯接二連三卡人，已經造成居住恐慌，昨天都發局與住戶一次性把目前社宅缺失問題討論，結果有七大結論。

游說，東明社宅玻璃，不僅浴室，居室內也發生有玻璃爆裂狀況，她要求所有屬於清玻璃設計，都應一律加貼防爆貼膜；浴室玻璃為第一階段加貼施工，都發局原本規畫6個月施工期，將大幅縮短為2個月內完成，浴室玻璃貼膜完成之後，再陸續施工其他清玻璃隔間。

游淑慧說，東明之前發生的30起玻璃碎裂事件，不會都是倒霉，她質疑，這批玻璃品質到底有沒有問題？但都發局卻都只是制式性回復，表示裝的都是合格標準的大廠玻璃，甚至「都發局始終沒有將玻璃碎片送交檢驗」。

至於電梯卡人問題，游說，雖然業者已經加強加速保固維修， 然而電梯卡人的頻率依然略高。將再提供三個月觀察期，如仍未能明顯改善，都發局需評估終極措施，要求業者更換電梯機具；至於保全人員不足，議員要求都發局必須把管理費收入、和物管所需支出分析，評估是否能增聘一員；停車場分層管理，要求住戶月租和臨停分樓層管理。