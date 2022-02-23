物價高漲 里長喊睦鄰活動補助經費不敷使用

物價不斷上漲，北市各區推行睦鄰互助聯誼活動補助經費多年未曾調整，台北市議員單從指出，目前北市約六至七成的里，辦活動需自籌經費，請市府考量物價、通膨等因素，研議調高補助金額。對此，北市民政局指出，北市在105年調整過，不足的部分，里鄰建設經費也可使用。

吳世正指出，北市各區推行睦鄰互助聯誼活動實施計畫，由各里辦公室負責執行，活動項目包含康樂聯誼、趣味競賽、民俗技藝表演或競賽、園遊會、親子活動、鄉土藝術表演或競賽、體育活動、跳蚤市場等環保資源回收或環境清潔活動、技藝研習活動及其他能增進區民情感，公共利益之正當活動，市府每年補助各里6萬元整。

另外，若里內人口超過4千戶或 1 萬人則各追加補助1500 元，超過部分再以100戶或250人為一級距，每增加一級距再增加補助 1500 元，去年以中正區南福里獲得 8萬7000 元的補助金額為最多，但自籌經費也高達 44萬元，自籌經費包含其他公費、里長自籌或向里民收費。

吳世正指出，他接獲地方里長反映睦鄰活動補助經費，對多數里長來說實在不敷使用，戶數多、經費少、難辦事，尤其近兩年民眾無法出國，參與社區活動機會增加，更凸顯睦鄰經費不足問題。

民政局指出，北市在105年調整過，睦鄰互助聯誼活動經費原為每里每年6萬元，以超過4000戶或1萬人之里為指標，每超過1項指標各增加1500元，並以100戶或250人為一級距，每增加1個級距再增加上1500元，戶數或人口數以前一年度12月31日做為計算基準，若仍有不足，里鄰建設經費也可使用。