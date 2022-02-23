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北市府推狗活動區 信義廣場設毛孩玩耍地點

中央社 / 台北23日電

北市動保處今天表示，已完工「信義廣場狗活動區」因位處市區熱點，開放入園進行人流等壓力測試，園區面積640公尺，圍籬採用融合綠地原木材質，且設休憩座椅等設施。

台北市動物保護處發布新聞資料指出，北投區「大同狗活動區」位於大業路與北投路2段附近交叉口，面積為750平方公尺，信義區「信義廣場狗活動區」在信義廣場內，面積640平分公尺，園區皆設有休憩座椅、洗手檯等設施，2處狗活動區即日起進行壓力測試。

動保處表示，2處園區圍籬特別採用原木材質，融合周邊綠地景觀，讓飼主與狗狗互動更放鬆，「大同狗活動區」、「信義廣場狗活動區」分別預定3月20日、5月1日正式啟用。

動保處指出，2處園區已完工，因座落於人潮聚集、市區熱點處，針對狗友善設施進行人流及交通壓力測試，並評估交通流量及人流，且會蒐集民眾意見，讓狗活動區規劃更符合使用需求，壓力測試至園區正式啟用前2週。

動保處表示，若飼主對2處園區有建議，可透過「HELLO TAIPEI台北市單一陳情」系統或市民熱線1999提供意見。

動保處呼籲，2處園區內提供免費狗便袋，供飼主隨手撿拾犬隻糞便，帶狗離開園區時，記得繫妥牽繩，做好適當防護措施。

動保處指出，全市目前有3座狗運動公園、8處狗活動區，今年將陸續啟用4處狗活動區，設置在中山區、萬華區、北投區。

北投 北市 狗狗

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