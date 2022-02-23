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被質疑獨享市府資源 前副發言人：離開市府就靠自己

聯合報 / 記者張睿廷李定宇江婉儀／新北即時報導
新北市議員擬參選人李宇翔質疑，近日跑行程卻發現，新北市長侯友宜不但不避諱介紹前副發言人們，還有民政局人員帶他們逐桌打招呼。圖／李宇翔提供
新北市議員擬參選人李宇翔質疑，近日跑行程卻發現，新北市長侯友宜不但不避諱介紹前副發言人們，還有民政局人員帶他們逐桌打招呼。圖／李宇翔提供

2022大選將於年底登場，新北市第二選區（五股、泰山、林口）市議員擬參選人李宇翔質疑，近日跑行程卻發現，新北市長侯友宜不但不避諱介紹前副發言人們，還有民政局人員帶他們逐桌打招呼。新北第四選區（三重、蘆洲）議員擬參選人吳訓孝說，按李的標準，市府是溫暖關懷不分藍綠，怎麼會成為選舉機器？

李宇翔認為，侯市府的副發言人們，上終於辭職回到各自選區，宣佈投入2022年新北市議員選戰，本以為大家會開始認真經營自己的選區，近日出席各大同鄉會春酒活動時，卻發現侯友宜不避諱介紹前副發言人們，還有民政局人員帶著這些參選人們逐桌招呼問候。

李宇翔批評，侯市府顯然已是這些侯家軍們獨享的選舉機器，嚴重違反行政中立。見到這種景象，不禁為新北市國民黨的現任議員感到心寒，也見識到侯友宜縱容市府行政不中立的態度。市府應盡快調整這樣公私不分的作法，否則市民也會無法接受，而侯友宜更會失去國民黨現任議員們的愛戴。

吳訓孝回應，當天他與之前市府同事聊天互動，竟被指是行政資源，按李宇翔的標準，市府是溫暖關懷不分藍綠，怎麼會成為選舉機器？這樣帶著民進黨選舉濾鏡的雙眼是看不清真相的。另外，同鄉會當天是邀請社會局，並非民政局，社會局為人民團體的主管機關，再再證明李宇翔在沒有明確查證就含沙射影亂抹一通

呂家愷表示，年輕人出來參選願意勤跑地方基層、聆聽地方聲音，希望大家都給予鼓勵與肯定。不要刻意分化什麼軍什麼系，更重要的是自己個人形象外，自己能為這個社會來傳達什麼理念與價值，他從侯友宜身上學習到的，就是公正無私、不忘初心、全力以赴，也會秉持這個態度在地方上耕耘。

第二選區市議員擬參選人戴湘儀表示，很多行程只要是公開的，不論是誰都可以去參加，有時候遇到也是湊巧，離開市政府之後，選舉就是靠自己來努力了，上個禮拜的嘉義同鄉會也是透過記者告知才出席，那也是離職之後第一次見到侯友宜。

呂家愷（右）、戴湘儀（中）、吳訓孝（左）日前正式宣布參選，侯家軍正式成形。報系資料照
呂家愷（右）、戴湘儀（中）、吳訓孝（左）日前正式宣布參選，侯家軍正式成形。報系資料照

侯友宜

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