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俄烏若全面開戰 高盛推估最糟市況是這樣

北市25至49歲失業率上升 勞動局：疫情影響

中央社 / 台北22日電

台北市議員吳沛憶指出，台北市政府發布新聞資料宣傳青年失業率創新低，但調閱相關數據發現，25至49歲失業率其實是上升，質疑勞動局無視實際失業率上升狀況。

台北市政府勞動局今天對此發布新聞資料回應，疫情影響全年齡就業，去年未發生大量失業人潮，宣傳24歲以下青年失業率創新低，除要凸顯青年失業率下降外，也希望鼓勵企業徵才及民眾求職，會持續努力降低各年齡層失業狀況。

民進黨籍北市議員吳沛憶發布新聞資料指出，勞動局宣傳透過「你上工我加薪」專案等政策，讓青年失業率創新低，調資料發現，15至24歲青年去年失業率雖下降，但25至49歲失業率為上升。

她說，雖然COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，衝擊就業市場，勞動局卻只提到24歲以下失業率數據，無視25至49歲勞動人口失業率上升狀況。

吳沛憶表示，勞動局統計去年25至49歲失業率，各年齡層數據分別皆增加1倍以上，而失業人數資料顯示，30至49歲失業人口上升，這些年齡是民眾家中經濟支柱，勞動局不要以片面數字高估政策成效，應實際協助解決失業問題。

勞動局指出，受疫情影響，影響全年齡層就業狀況，但因台北就業量能大，讓失業率回穩，且未發生大量失業人潮，統計去年7至9月失業人潮，皆維持在1500人，10月至12月逐月遞減至1000人。

勞動局表示，至於「你上工我加薪」就業專案，自去年6月推出至11月底結束，累計求職人數1639人，上工人數1234人，失業率目前正長期處於相對平穩。

失業 青年

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