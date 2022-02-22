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北市歌頌青年失業率創5年新低 議員批：無視中堅勞動力

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市勞動局日前表示因市府政策讓北市青年失業率創5年新低，但遭議員批評該年齡層並非就業主力，而中堅勞動力失業率卻逐年上升，要求市府重視改善。聯合報系資料照
北市勞動局日前表示因市府政策讓北市青年失業率創5年新低，但遭議員批評該年齡層並非就業主力，而中堅勞動力失業率卻逐年上升，要求市府重視改善。聯合報系資料照

北市歷年青年失業率為六都最高，但去年下半年卻創創新低，北市勞動局認為失業率下降歸功於「你上工，我加薪」、「青年職涯儲值護照」2政策，但北市議員吳沛憶發現，15至24歲青年失業率雖下降，但實際因政策達加薪標準者僅124人，同時25至49歲者失業率全面上升，認為勞動局不應無視中堅勞動力失業問題；勞動局表示，都有針對全年齡失業率加強改善。

行政院主計處統計，北市去年下半年青年失業率（15至24歲）降至百分之11.5，較上半年百分之18.2，創5年來新低紀錄，勞動局長陳信瑜表示，台北市長柯文哲在疫情三級警戒下，指示防疫、振興、紓困、轉型4大方向，勞動局也推出「你上工，我加薪」、「青年職涯儲值護照」等就業促進措施，有效對抗就業市場衝擊。

吳沛憶指出，根據教育部統計，北市高中畢業生升學率達9成，顯見該年齡層非就業主力。比較去年上下半年失業率，25歲至29歲、30至34歲、35至39歲、40至44歲、45至49歲均有不同幅度上升。35至39歲從2.3%上升至3.9%；40至44歲從1.9%上升至2.9%；45至49歲從2.3％上升至3.4％。其中45至49歲的3.4％更是勞動局統計資料庫可查詢年度中的最高紀錄。

依統計數據顯示，15至29歲在千人數上無變動，30至39歲失業人口從4000多人上升至7000多人；45至49歲從4000多人上升至6000多人。經查各年齡層失業率，實際失業人口為30至49歲中堅勞動力，這群人通常已累積一定年資、經歷，更是家中經濟支柱，不管從勞動或社會安全上，均為勞動局迫切解決問題。

吳沛憶批，勞動局強調釋出7000個工作機會，專案成功就業媒合率高達75.29%，但以投遞履歷人數1639人計算，達到加薪標準者僅124人，達成率僅8％，就算加上轉單中央的「安穩雇用計畫」後，成功縷曲獎勵案件150件，達成率也僅17％，「這大內宣太離譜」。

陳信瑜回應，北市就業能量大，因防疫作為得宜，失業率逐漸回穩，並未發生大量失業人潮，且去年8月疫情穩定後，北市馬上辦理徵才、台北青年職涯儲值護照計畫等；勞動局補充，當初發新聞稿強調青年失業率下降並非無視中堅勞動力，而是「報喜不報憂」，該年齡層失業率有下降，但都有針對全年齡失業率積極改善。

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