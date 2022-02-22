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國台圖升級無障礙閱讀資源系統 打造全方位友善圖書

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
國立台灣圖書館今年升級「無障礙閱讀資源整合查詢系統」。圖／國立台灣圖書館提供
國立台灣圖書館今年升級「無障礙閱讀資源整合查詢系統」。圖／國立台灣圖書館提供

為打造全方位友善圖書資源，國立台灣圖書館今年升級「無障礙閱讀資源整合查詢系統」，讓服務對象不僅限於視障，各式身障人士都能親近閱讀，館方也感謝企業投入「公益授權合作計畫」，讓數位典藏資源永續發展。

為促進資源近用、保障資訊平權，國台圖長期耕耘視障服務領域，自民國100年底經教育部指定為視障專責圖書館，隔年即完成「視障電子資源整合查詢系統」建置，透過徵集、採購、轉製及跨界合作，充實無障礙格式數位化圖書資源。

國台圖說明，隨科技日新月異，館方也不斷提升精進無障礙數位載體，從今年起系統升級為「無障礙閱讀資源整合查詢系統」，以符合更多特殊圖書資源使用者的期待，成為國內友善圖書資源的先行者。

國台圖指出，其中透過點字、錄音、數位轉換、口述影像及附加手語等數位化模式轉製，使視覺障礙者、學習障礙者、聽覺障礙者或其他感知著作有困難之讀者，能夠親近閱讀，獲取身而為人的基本權益--知識食糧。

館長李秀鳳表示，在友善圖書資源上也要特別感謝麗文文化事業公司董事長楊宏文，支持投入國台圖「公益授權合作計畫」，率先簽署協議承諾持續捐贈圖書電子檔，協助加速圖書資源製作，完成轉製的無障礙格式版本，讓數位典藏資源永續發展。

國立台灣圖書館今年升級「無障礙閱讀資源整合查詢系統」。圖／國立台灣圖書館提供
國立台灣圖書館今年升級「無障礙閱讀資源整合查詢系統」。圖／國立台灣圖書館提供

視障 國立台灣圖書館

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