連日大雨近滿水位 翡翠水庫晚間7時調節性放水
台北翡翠水庫管理局今天表示，連日大雨為水庫集水區帶來豐沛雨量，因接近滿水位，預定晚上7時進行調節性放水，後續將視上游進流量情況，逐漸調整水庫放流量。
翡管局發布新聞資料表示， 因連日大雨為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，至今天下午4時，水庫水位為168.07公尺，接近滿水位170公尺。
翡管局指出，依未來3天氣象預報資料，降雨量預估為110毫米，屆時水庫最高水位將達169.44公尺，逼近滿水位。
翡管局表示，為確保大壩安全，依台北翡翠水庫運用要點規定，今天晚上7時起將進行每秒200立方公尺調節性放水，且會視上游進流量，逐漸調整水庫放流量。
翡管局指出，已通知水庫下游防災、警政與消防單位加強戒備，並做好人員疏散工作等應變措施，呼籲水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區民眾，遠離河道及行
水區，以免發生危險。
翡管局表示，為提升水庫下游民眾安全，除在河道沿岸進行廣播外，將同步利用行政院災害防救辦公室「災防告警細胞廣播」服務，通知民眾水庫放水警戒訊息。
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