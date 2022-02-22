汐止國興街人行道又窄又破 地方盼拓寬重做

汐止區國興街居住人口好幾百戶，不過，沿線的人行道並不好走，除了太窄，時間一久紅磚破損嚴重，凹凸不平，今(22)日新北市議員廖先翔會勘，希望能夠拓寬人行道，並且將上面的障礙物清除，讓行人有舒適安全的行走空間。

福山里長謝志中說，國興街人行道最主要是經過社區主委及住戶反應，現有的人行空間並不好走，上面有電桿等障礙物，需要議員協助辦理會勘，希望能夠改善整平、還有清除障礙物等等，讓民眾走起來比較方便。

新北市議員廖先翔表示，社區反應目前國興街人行道現況比較不好，不符現在人本概念的需求，包括高低差非常大，淨寬也不符合現在的法令標準，那來看現場，道路算是蠻寬的，超過標準車道有一定的空間以上，今天會勘討論後有幾個評估的方案，第一個就是看能不能納入前瞻人本環境的改善，將花台、電桿等障礙物一併處理。

廖先翔指出，另一個部分就是前瞻計劃沒辦法爭取的話，用市府預算的話，也評估是不是將人行道拓寬、包括設施帶、電桿都一併往旁邊遷移，讓人行道淨寬達到最基本150公分、如果有障礙物的地方也要符合90公分的規範，同時將地平一併改善，後續會盡快的跟市府養工處協調，看後續要採用那個方改善的方式改善，讓行人行走能夠更安全舒適。