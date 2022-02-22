荒廢校舍成創生基地 平溪紫東社區重燃生命力

平溪國小分校東勢國小，已經廢校多年，今年由紫東社區發展協會接手管理維護，同時身兼里長和理事長的李明宏希望先將環境大整頓後，將閒置空間朝生態教育的創生基地及老人共餐據點等多元利用，讓荒廢校舍重新燃起生命力。

志工拿著高壓水柱，沿著長滿青苔的硬體設施，仔細的噴洗，即使平溪地區潮濕多雨，滴滴答答下了一個多月，但這些志工整理的手依然沒有停下來，這裡是東勢國小，雖然已經廢校多年，但社區今年積極想要整理校園，許多志工都是以前東勢國小的老校友，所以也義無反顧的加入打掃的行列。

志工蔡郭琴說，東勢國小已經廢校很久，但看到理事長李明宏如此認真想要將校舍打造成創生基地，被他的精神所感動，所以也化行動支持，這些經費大多由李明宏自掏腰包，不過也是希望有關單位可以給予更多資源來協助社區。

紫東社區發展協會理事長李明宏說，希望帶動地方一起來整理廢校舍，未來將可多元利用，老人共餐據點，創生基地或作為生態教育場域，讓老地方有新生命力。