快訊

贏了面子輸了裡子？經濟學人：不論有無入侵烏克蘭 普亭都輸了

學測沒簽名被扣一級分、分科測驗怎算？大考中心這樣說

荒廢校舍成創生基地 平溪紫東社區重燃生命力

觀天下 / 記者陳郁薇／平溪報導
平溪國小分校東勢國小廢校多年，由紫東社區發展協會接手管理維護，朝生態教育的創生基地及老人共餐據點等多元利用，讓荒廢校舍重新燃起生命力。 圖／觀天下有線電視提供
平溪國小分校東勢國小廢校多年，由紫東社區發展協會接手管理維護，朝生態教育的創生基地及老人共餐據點等多元利用，讓荒廢校舍重新燃起生命力。 圖／觀天下有線電視提供

平溪國小分校東勢國小，已經廢校多年，今年由紫東社區發展協會接手管理維護，同時身兼里長和理事長的李明宏希望先將環境大整頓後，將閒置空間朝生態教育的創生基地及老人共餐據點等多元利用，讓荒廢校舍重新燃起生命力。

志工拿著高壓水柱，沿著長滿青苔的硬體設施，仔細的噴洗，即使平溪地區潮濕多雨，滴滴答答下了一個多月，但這些志工整理的手依然沒有停下來，這裡是東勢國小，雖然已經廢校多年，但社區今年積極想要整理校園，許多志工都是以前東勢國小的老校友，所以也義無反顧的加入打掃的行列。

志工蔡郭琴說，東勢國小已經廢校很久，但看到理事長李明宏如此認真想要將校舍打造成創生基地，被他的精神所感動，所以也化行動支持，這些經費大多由李明宏自掏腰包，不過也是希望有關單位可以給予更多資源來協助社區。

紫東社區發展協會理事長李明宏說，希望帶動地方一起來整理廢校舍，未來將可多元利用，老人共餐據點，創生基地或作為生態教育場域，讓老地方有新生命力。

廢校 平溪 老人共餐

延伸閱讀

東螺溪生態教育園區設翻翻牌 迎接虎年蝴蝶季

友善耕作有補助 平溪農民認同但仍保留

新北平溪「石荀尖」登山健行趣　山頂展望360度俯瞰山區風光

圖輯／平溪天燈飛向天際 細雨紛飛中民眾祈願

相關新聞

北市歌頌青年失業率創5年新低 議員批：無視中堅勞動力

北市歷年青年失業率為六都最高，但去年下半年卻創創新低，北市勞動局認為失業率下降歸功於「你上工，我加薪」、「青年職涯儲值護...

2022年2月22日最有「愛」的日子！新北372對喜成連理

現在許多新人除了喜歡在特殊日結婚，也會挑選日期排列諧音來登記，比如5月20日諧音我愛你，好記又有紀念性。而今日是2022...

汐止國興街人行道又窄又破 地方盼拓寬重做

汐止區國興街居住人口好幾百戶，不過，沿線的人行道並不好走，除了太窄，時間一久紅磚破損嚴重，凹凸不平，今(22)日新北市議員廖先翔會勘，希望能夠拓寬人行道，並且將上面的障礙物清除，讓行人有舒適安全的行走空間。

荒廢校舍成創生基地 平溪紫東社區重燃生命力

平溪國小分校東勢國小，已經廢校多年，今年由紫東社區發展協會接手管理維護，同時身兼里長和理事長的李明宏希望先將環境大整頓後，將閒置空間朝生態教育的創生基地及老人共餐據點等多元利用，讓荒廢校舍重新燃起生命力。

雙溪農夫市集「有機」 疫情買氣不減反增

這兩年因為受到疫情影響，不少旅遊景點生意大受影響，不過，雙溪區農夫市集生意倒是不減反增，生意成長近三成。因農家把生產過剩的有機無農藥蔬果拿到市集擺攤，因疫情影響，民眾不敢到人潮多的市場買菜，所以農夫市集買氣不減反增。

人車分流更安全 金山磺清大橋將做人行道

金山區磺清路上的磺清大橋是觀光休閒的重要景點，周邊環境生態的美麗景觀，也是在地居民散步健行的熱門選擇，為讓磺清大橋觀光休閒品質提升，也保障行人安全，計畫將要施做人行道，預計今年將會完工。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。