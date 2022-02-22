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雙溪農夫市集「有機」 疫情買氣不減反增

觀天下 / 記者陳郁薇／雙溪報導
疫情影響，雙溪區農夫市集有機無農藥蔬果生意倒是不減反增，生意成長近三成。 圖／觀天下有線電視提供
疫情影響，雙溪區農夫市集有機無農藥蔬果生意倒是不減反增，生意成長近三成。 圖／觀天下有線電視提供

這兩年因為受到疫情影響，不少旅遊景點生意大受影響，不過，雙溪區農夫市集生意倒是不減反增，生意成長近三成。因農家把生產過剩的有機無農藥蔬果拿到市集擺攤，因疫情影響，民眾不敢到人潮多的市場買菜，所以農夫市集買氣不減反增。

雙溪上林里長簡德福表示，農夫市集成立近八年的時間，從早期的只賣假日，到後來因為越來越多人慕名而來，假日已經不夠賣，因此現在連平日也有在賣

上林里長簡德福說，因為疫情影響，很多人都不敢上餐廳吃飯，加上去年餐廳還禁止內用，不少人就自己開伙，因為不敢到大賣場或是菜市場人擠人買菜，就跑到雙溪農夫市集購買，里長形容當時盛況可說是用搶購一空來形容，不少農友為減少接觸甚至就在自家前擺攤，生意成長至少三成。

農夫市集其實就在荷花田旁，民眾除了賞蓮花，以有機及小農栽培為特色的雙溪在地農夫市集也是雙溪小旅行的亮點之一，農夫市集的小農們在現場大力推廣雙溪在地的有機無毒蔬菜，讓外地遊客買到、吃到有機又健康的雙溪農特產。

農夫市集 疫情

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