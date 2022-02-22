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人車分流更安全 金山磺清大橋將做人行道

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
為讓金山區磺清大橋觀光休閒品質提升，也保障行人安全，計畫將要施做人行道，預計今年將會完工。 圖／紅樹林有線電視提供
為讓金山區磺清大橋觀光休閒品質提升，也保障行人安全，計畫將要施做人行道，預計今年將會完工。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區磺清路上的磺清大橋是觀光休閒的重要景點，周邊環境生態的美麗景觀，也是在地居民散步健行的熱門選擇，為讓磺清大橋觀光休閒品質提升，也保障行人安全，計畫將要施做人行道，預計今年將會完工。

金山區長廖武輝指出，在磺清路上，靠近金山青年活動中心的路段，路幅大，只有以標線區分慢車道與快車道，若是行人行走，就需要走在慢車道上，形成人車爭道的現象，而靠近台二線的路段，則是有人行、自行車道與快車道完整區分開來，為了補足剩餘未施作人行道路段，感謝市議員白珮茹與市府養工處的資源挹注，讓剩下約700公尺路段，可以將人行道設施施作起來。

新北市議員白珮茹也到現場實地關心人行道設施的施作計畫並且表示，這個路段有相當多的遊客喜愛來漫步、看風景，就連當地居民都會在這裡散步、運動，現在走在車道上太危險，希望在整體道路都改善後，讓行人與車輛得以區分開來，藉此讓磺清大橋的觀光休閒舒適度提升。

磺清路人行道工程預計工程經費一千多萬元，而工期將會避開清明連假在五月開始動工，大約施工一百天，將會施作實體人行道，設施寬度220公分，鋪面採高壓磚，且設有無障礙坡道與排水設計，改善過後的磺清路將會維持兩車道、雙向通車，不同的是行人、遊客行走觀光將會更安全有保障。

人行道 車道 金山

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