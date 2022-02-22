快訊

英衛生大臣指「俄已開始侵略烏克蘭」 將祭出制裁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民間贈1600箱鳳梨釋迦 力挺第一線防疫人員

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／內政部提供
圖／內政部提供

內政部今天表示，為感謝防疫警消及守護邊境人員的辛勞付出，台灣集中保管結算所股份有限公司董事長林修銘贈送台東鳳梨釋迦1600箱，為防疫第一線人員加油打氣。內政部次長陳宗彥表示，感謝林修銘的熱心付出，不止對防疫人員傳達了溫暖的力量，也支持本土水果，幫助農民一起挺過難關。

陳宗彥表示，警察、消防及邊境管制人員，都是站在防疫第一線的人員，必須接觸不特定民眾，被感染風險相對較高，例如為協助降低防疫破口，警察不僅須找尋居家檢疫及隔離失聯人員外，為確保落實社交距離，在各大景點、大眾交通運輸場站等人群較易聚集處所，都能看到員警，不時提醒民眾保持距離或配戴口罩，相當辛勞。

陳宗彥指出，去年中國暫停台灣鳳梨釋迦輸入，農民面臨外銷困境，這次特別感謝台灣集中保管結算所股份有限公司，以實際行動力挺鳳梨釋迦小農，讓第一線防疫人員，有機會享用到新鮮又有營養的國產水果。

陳宗彥表示，在防疫期間，感謝民間與政府攜手合作共同防疫，目前疫情尚未遠離，也呼籲民眾能配合政府居家檢疫、隔離、社交距離等相關防疫指導措施，並正確佩戴口罩，共同守護家人及第一線防疫人員安全。

鳳梨釋迦 陳宗彥 內政部

延伸閱讀

維冠重建更名出雲居今啟用 賴清德：望受災戶微笑生活

台南維冠大樓地震倒塌 原址重建「出雲居」歷經6年完工

陳宗彥訪台灣燈會 讚嘆新住民作品蘊含多元文化

政治人物續禁跑攤 陳宗彥：至少到元宵節

相關新聞

民間贈1600箱鳳梨釋迦 力挺第一線防疫人員

內政部今天表示，為感謝防疫警消及守護邊境人員的辛勞付出，台灣集中保管結算所股份有限公司董事長林修銘贈送台東鳳梨釋迦160...

北市府：超市雞蛋庫存亮紅燈 顯示供應不足

台北市產業局今天指出，統計北市賣場及超商目前雞蛋供貨穩定但庫存量略不足，超市亮紅燈顯示供應不足；賣場、超市部分雞蛋品牌及...

為教育年砸逾630億 新北今推出永續報告檢視政策

新北自2021年投入經費超過630億元，教育局今除了舉辦全市高國中小校長會議，同時發表以聯合國「永續發展目標」（SDGs...

被鑑定危老 新莊全安段都更今動工 預計2026年完工

新北推動都更三箭，新莊全安段都更案今天舉辦動工典禮。新北市都市更新處指出，本案屋齡超過30年，更被鑑定為危險建築物，此次...

北市抽驗蔬果產品 全聯、築間販售農藥超標蔬菜

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店、飲料店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，...

全台最高！八里高5米「彩虹筆」特色公園9月完工

八里區公所今日舉辦文昌公園改建開工典禮，興建以「文具」為主題的特色公園，將打造全台最高5米的「彩虹筆」遊樂設施，結合各式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。