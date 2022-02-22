民間贈1600箱鳳梨釋迦 力挺第一線防疫人員

內政部今天表示，為感謝防疫警消及守護邊境人員的辛勞付出，台灣集中保管結算所股份有限公司董事長林修銘贈送台東鳳梨釋迦1600箱，為防疫第一線人員加油打氣。內政部次長陳宗彥表示，感謝林修銘的熱心付出，不止對防疫人員傳達了溫暖的力量，也支持本土水果，幫助農民一起挺過難關。

陳宗彥表示，警察、消防及邊境管制人員，都是站在防疫第一線的人員，必須接觸不特定民眾，被感染風險相對較高，例如為協助降低防疫破口，警察不僅須找尋居家檢疫及隔離失聯人員外，為確保落實社交距離，在各大景點、大眾交通運輸場站等人群較易聚集處所，都能看到員警，不時提醒民眾保持距離或配戴口罩，相當辛勞。

陳宗彥指出，去年中國暫停台灣鳳梨釋迦輸入，農民面臨外銷困境，這次特別感謝台灣集中保管結算所股份有限公司，以實際行動力挺鳳梨釋迦小農，讓第一線防疫人員，有機會享用到新鮮又有營養的國產水果。

陳宗彥表示，在防疫期間，感謝民間與政府攜手合作共同防疫，目前疫情尚未遠離，也呼籲民眾能配合政府居家檢疫、隔離、社交距離等相關防疫指導措施，並正確佩戴口罩，共同守護家人及第一線防疫人員安全。