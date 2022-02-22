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為教育年砸逾630億 新北今推出永續報告檢視政策
新北自2021年投入經費超過630億元，教育局今除了舉辦全市高國中小校長會議，同時發表以聯合國「永續發展目標」（SDGs）為目標，新北教育永續發展目標自願檢視報告(Voluntary Local Reviews，簡稱 VLR)新北市長侯友宜今日指出，報告是為檢視新北教育，包括智慧學校、雙語落實以及各項職業探索，甚至人權、貧窮議題，是否能接軌國際與落實永續環境生活教育。
侯友宜表示，為檢視推行的政策是否達到，聯合國所提出的17項永續發展目標，新北自2019年公布自願性地方永續發展報告，今年再檢視教育政策在SDGs目標上成果，內容包含品德教育、適性發展、優質教育、健康城市、跨域人才、友善校園等政策，盼將永續理念扎根於校園日常生活中。
教育局長張明文則說，教育政策都是有連貫性的，透過這份報告可以將政策，或是其他優秀的教育內容，系統性地傳授給其他教育人員，達到教育品質的提升；不過投入龐大經費，是否能有效留下新北學子在地就學，張認為，教育最重要的就是人才培育，提升教育品質就更為重要，經過這幾年的努力，新北推動在地就學率從5成到現今有7成，未來目標要提升至8成。
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