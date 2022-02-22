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北市府：超市雞蛋庫存亮紅燈 顯示供應不足
台北市產業局今天指出，統計北市賣場及超商目前雞蛋供貨穩定但庫存量略不足，超市亮紅燈顯示供應不足；賣場、超市部分雞蛋品牌及傳統市場販售雞蛋價格沒有波動。
台北市日前發生民眾買不到雞蛋狀況，台北市產業發展局提供資料指出，依台北市重要民生物資庫存量燈號儀表板，雞蛋庫存部分，賣場、超商為黃燈，代表供貨穩定但庫存量略不足；超市為紅燈，雞蛋存量小於安全庫存量，有補貨困難或供應不足狀況。
產業局表示，安全庫存量是指店家2至3天平均銷售量，為因應農曆年節出現雞蛋存量及供應不足狀況，市府物價因應小組從年節後加強查察雞蛋價格，地點包含賣場、超商、超市等處。
產業局指出，18日抽查全聯、家樂福部分門市內的7項品牌雞蛋，經統計，雞蛋價格沒有波動，將持續抽查賣場、超市等處。至於傳統市場，今天雞蛋價格平均每台斤約新台幣50元，一週內平均零售價沒有明顯波動。
產業局設置台北市重要民生物資庫存量燈號儀表板，是調查大型、連鎖及民眾最方便消費地點的7項民生物資，賣場包含家樂福、大潤發、愛買、好市多；超市為全聯、美廉社；超商是統一、全家、萊爾富、OKmart。
產業局表示，7項民生物資包含奶粉、米、衛生紙、泡麵及麵條、冷凍食品、食用油、蛋，請業者提供每天庫存量狀況，以燈號方式公布在官網，供民眾查詢；針對雞蛋部分，日前已函請農業委員會採取平抑蛋價及滿足蛋品民生消費需求措施。
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