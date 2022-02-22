被鑑定危老 新莊全安段都更今動工 預計2026年完工

新北推動都更三箭，新莊全安段都更案今天舉辦動工典禮。新北市都市更新處指出，本案屋齡超過30年，更被鑑定為危險建築物，此次申請「審議特快車106專案」，在4個月後完成都更審議，預計在2026年完工。

新莊全安段更新前總計28戶，案內建物多為加強磚造，屋齡30年以上，2020年經工務局備查耐震能力初步評估報告屬危險老舊建築物，且現況多處龜裂，住戶希望儘快重建家園，及早脫離危險建築物。

都更處說明，新莊全安段都更案基地面積約2579平方公尺，位在中正路及中正路258巷街廓內，本案配合都更二箭政策，申請容積加給10%，提高基準容積為330%，並於1樓捐贈公益設施幼兒園，面積共計戶內及戶外面積合計570.02平方公尺，預計可招收3歲以上幼兒90人。

實施者共花費2年時間整合住戶意見，過程中都更二箭的實施，提高住戶參與誘因，成為實施者加速取得全案100%同意的助力之一，並透過申請106專案，全案從去（2021）年5月12日申請事業計畫到審議通過，共花費4個月，其中審查作業時間僅占34個工作天，並在去年11月30日發布實施。

本案預計2026年完工，興建2棟地下6層、地上15及21層住宅大樓，汽車位195席、機車位245席，並於基地內留設4公尺人行步道改善人行空間，以綠建築及智慧建築的規劃設計，促進基地及周邊環境品質改善。

都更處指出，透過將容積集中在主幹道沿線地區開發，提升容積使用效益，期待本案在新莊地區可以起到拋磚引玉之效，帶動周邊建物推動更新，促進境內景觀風貌改變。