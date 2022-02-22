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北市抽驗蔬果產品 全聯、築間販售農藥超標蔬菜
為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店、飲料店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，今年1月共處驗52件蔬果產品（國產43件、進口9件），其中12件不符合規定，不合格率23.1%，統計不合格國產7件、進口5件，其中全聯跟築間幸福鍋物都使用到農藥超標蔬果。
此次抽驗不符規定產品包含2件茼蒿分別檢出1至3項殘留農藥、金桔及包心白菜各2件分別檢出1至2項殘留農藥、3件草莓、2件芥藍、1件辣椒各檢出1項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」，皆為高風險產品。
其中，築間幸福鍋物使用到農藥超標茼蒿、全聯大直北安門市販售的青龍椒農藥超標，來源屬外縣市，已祈請所轄衛生局及農政單位；中山區北安路的小農市集販售來自濱江果菜市場的芥藍農藥超標，遭罰3萬元。
衛生局表示，殘留農藥超標者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處責任業者6萬以上、2億元以下罰鍰。
高風險農產品是衛福部食品藥物管理署透過歷年後市場監測成果，以及行政院農業委員會於三部會署提報的源頭抽驗成果，篩選（潛勢）高風險違規農產品，並納入隔年例行性監測計畫監測名單，擴大抽驗件數，將不合格農產品移除產銷鏈，達風險管控目的。
衛生局表示，針對不合格產品，已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局及農政單位溯源處辦並輔導農民正確田間施藥；屬北市業者，經調查確認違規屬實，將依食安法規定處辦，並通知北農，針對違規供應商停止供應10天、第2次停止供應1個月、第3次廢止供應人資格。
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