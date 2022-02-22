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板橋光路陸橋3月拆除 永和將封閉4座地下道

聯合報 / 記者張睿廷李成蔭／新北即時報導
新北市預計在今年封閉永和中正秀朗地下道，改建成滯洪池。圖／新北市工務局提供
新北市預計在今年封閉永和中正秀朗地下道，改建成滯洪池。圖／新北市工務局提供

老舊人行陸橋、地下道已不符合時代趨勢，被人民所嫌惡，新北市府為打造以行人為本的友善空間，今年預計拆除6座人行陸橋，封閉3座永和地下道轉型成滯洪池。新北市養工處表示，目前全市仍有114座陸橋，預計每年會優先挑選40年至50年老陸橋優先拆除，板橋光復陸橋3月中便會拆除。另外，市府也預計封閉永和4座人行地下道，改建成滯洪池。

民眾行走人行陸橋往往都得爬上爬下，對許多長者、身障者不便至極。另外地下道因為昏暗，在夜間常有流浪漢出沒，許多婦女都相當害怕，不敢單獨行走。

民眾劉小姐表示，地下道流浪漢眾多，有些人甚至睡在地上，她一個年輕女生，晚上根本不敢走地下道，就算結伴而行，也是心驚膽顫。陸橋就更不用說了，要爬上爬下才能過馬路，她寧可闖紅燈，也不會走人行陸橋，更別提那些長輩了。

新北市府為打造以人為本的人行環境，於2019年起成立人行陸橋拆除專案，3年共計拆除30座使用率低的人行陸橋，目前全市還剩下114座人行陸橋。

新北市工務局長詹榮鋒表示，拆除閒置陸橋是工務局近年來推動的「減法建設」，2022年以拆除6座人行陸橋、試封閉3座人行地下道及改善車行地下道照明為目標，市府會在執行過程中精益求精，滾動校正，創建無礙的通行環境。

新北市工務局養工處隧道科長黃柏升表示，新北今年預計拆除新店「千禧陸橋」、土城「頂埔陸橋」、板橋「光復陸橋」、樹林「保安陸橋」、三重「興穀陸橋」等，剩餘1座陸橋則正持續評估中。其中光復陸橋已在拆除計畫中，目前計畫3月中就會拆除。

黃柏升指出，全市目前還有114座陸橋，拆除方向會以40至50年的老陸橋座優先，不過實際上還是會先了解地方需求，像附近有學校的陸橋，在地居民可能就比較不同意拆除。

養工處指出，全新北目前共有25座人行地下道，其中永和就有10座，由於數量較多，因此相關封閉工程也從永和開始，像永和「林森地下道」已在今年1月完成封閉並改建成滯洪池；剩餘3座「竹林中興地下道」、「中正秀朗地下道」及「中山永平地下道」，也已在年初開始陸續試封閉1個月，月底就可檢視封閉情況，決定接下來是否正式封閉，今年預計總共能封閉4座地下道。

新北市府預計3月中拆除板橋光復陸橋。圖／新北市工務局提供
新北市府預計3月中拆除板橋光復陸橋。圖／新北市工務局提供

滯洪池

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