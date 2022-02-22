300萬休旅車得主出爐 柯文哲:第一個想到徐弘庭

為振興經濟，台北市從去年底開始，推出為期近3.5個月「台北購起來」，活動已於本月15日結束，共吸引民眾登錄發票收據共324萬筆，統計活動也為北市創造逾53億元商機。台北市長柯文哲今天親自主持抽獎儀式，並抽出最大獎、價值三百多萬元豪華電動休旅車得獎者，由於得獎者姓名為徐O庭，柯文哲一按出大獎得主，還說「徐什麼庭？第一個想到徐弘庭....。」

柯文哲今天出席總抽獎活動表示，「疫情應該已經到下半場的，再過半年應高還是會恢復正常生活」。

柯文哲也說，他最近整理北市府預算，發現因通貨膨脹，北市府不得不增加預算，因兩年中，營建物價上漲平均16%，鋼架還上漲40%多，但沒有一個工程預備款編列到16%，追加預算是勢在必行，民間也一樣，通貨膨脹只會讓貧富懸殊更嚴重。

柯文哲提到，儘管台灣表面經濟成長ＧＤＰ還很好看，但經濟偏重電子業、電商、房地產等，「當你大賺，就是有人會受損」，所以地方政府要處理紓困、振興，還有一個更重要的就是轉型，因疫情後，世界還是會不一樣。

「不是狼來了！」柯文哲說，北市府先前推出熊好券，第一波有96萬人登記，正因為一次之後，大家覺得還蠻好用，真的可以買到東西，第二波就暴增到156萬人登記，熊好券的好處是可以精準補貼。柯也提醒，熊好券截至日期到2月28日，「我就現在還沒有用...昨天才拿來確認，第一波用掉，第二波還沒有用」，提醒民眾截止前趕快去用。

至於這次的台北購起來振興活動，柯文哲說，一共有15萬人註冊，760萬人次瀏覽，除了日日抽、周周抽，萬華還有加碼抽，希望大家多多消費，拉動經濟發展，倍數效果會比較大。