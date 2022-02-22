快訊

新北防疫旅館護理師為新Omicron傳播鏈 「有11人待比對」

第24期疫苗追加劑明早10時起預約 2月28日開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

300萬休旅車得主出爐 柯文哲:第一個想到徐弘庭

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天親自主持抽獎儀式，並抽出最大獎、價值三百多萬元豪華電動休旅車得獎者，由於得獎者姓名為徐O庭，柯文哲一按出大獎得主，還說「徐什麼庭？第一個想到徐弘庭....。」記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天親自主持抽獎儀式，並抽出最大獎、價值三百多萬元豪華電動休旅車得獎者，由於得獎者姓名為徐O庭，柯文哲一按出大獎得主，還說「徐什麼庭？第一個想到徐弘庭....。」記者林麗玉／攝影

為振興經濟，台北市從去年底開始，推出為期近3.5個月「台北購起來」，活動已於本月15日結束，共吸引民眾登錄發票收據共324萬筆，統計活動也為北市創造逾53億元商機。台北市長柯文哲今天親自主持抽獎儀式，並抽出最大獎、價值三百多萬元豪華電動休旅車得獎者，由於得獎者姓名為徐O庭，柯文哲一按出大獎得主，還說「徐什麼庭？第一個想到徐弘庭....。」

柯文哲今天出席總抽獎活動表示，「疫情應該已經到下半場的，再過半年應高還是會恢復正常生活」。

柯文哲也說，他最近整理北市府預算，發現因通貨膨脹，北市府不得不增加預算，因兩年中，營建物價上漲平均16%，鋼架還上漲40%多，但沒有一個工程預備款編列到16%，追加預算是勢在必行，民間也一樣，通貨膨脹只會讓貧富懸殊更嚴重。

柯文哲提到，儘管台灣表面經濟成長ＧＤＰ還很好看，但經濟偏重電子業、電商、房地產等，「當你大賺，就是有人會受損」，所以地方政府要處理紓困、振興，還有一個更重要的就是轉型，因疫情後，世界還是會不一樣。

「不是狼來了！」柯文哲說，北市府先前推出熊好券，第一波有96萬人登記，正因為一次之後，大家覺得還蠻好用，真的可以買到東西，第二波就暴增到156萬人登記，熊好券的好處是可以精準補貼。柯也提醒，熊好券截至日期到2月28日，「我就現在還沒有用...昨天才拿來確認，第一波用掉，第二波還沒有用」，提醒民眾截止前趕快去用。

至於這次的台北購起來振興活動，柯文哲說，一共有15萬人註冊，760萬人次瀏覽，除了日日抽、周周抽，萬華還有加碼抽，希望大家多多消費，拉動經濟發展，倍數效果會比較大。

柯文哲 北市

延伸閱讀

指蘇貞昌回應「大菊為重」太奇怪 柯文哲：國家不太正常

被問宋楚瑜瑞士帳戶鉅款 柯文哲擋下：黃珊珊當時才大四

勞動行政院長回應？ 柯文哲：不合比例原則啦

陳時中高端抱屈 柯文哲嗆：醫學系不用考執照 直接執業

相關新聞

300萬休旅車得主出爐 柯文哲:第一個想到徐弘庭

為振興經濟，台北市從去年底開始，推出為期近3.5個月「台北購起來」，活動已於本月15日結束，共吸引民眾登錄發票收據共32...

北市抽驗蔬果產品 全聯、築間販售農藥超標蔬菜

為維護民眾食用生鮮蔬果安全，北市衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店、飲料店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，...

板橋光路陸橋3月拆除 永和將封閉4座地下道

老舊人行陸橋、地下道已不符合時代趨勢，被人民所嫌惡，新北市府為打造以行人為本的友善空間，今年預計拆除6座人行陸橋，封閉3...

被鑑定危老 新莊全安段都更今動工 預計2026年完工

新北推動都更三箭，新莊全安段都更案今天舉辦動工典禮。新北市都市更新處指出，本案屋齡超過30年，更被鑑定為危險建築物，此次...

全台最高！八里高5米「彩虹筆」特色公園9月完工

八里區公所今日舉辦文昌公園改建開工典禮，興建以「文具」為主題的特色公園，將打造全台最高5米的「彩虹筆」遊樂設施，結合各式...

河濱活動帳篷升級再升級 3.0版本承受強風豪雨方便休憩

為提供河濱良好休憩環境，新北高灘處持續改善河濱活動式帳棚，期間歷經3種版本，從最早容易有邊角積水情況，最終成為能抵禦強風...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。