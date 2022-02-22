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河濱活動帳篷升級再升級 3.0版本承受強風豪雨方便休憩

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
舊帳棚難以承受強風豪雨。圖／新北高灘處提供
舊帳棚難以承受強風豪雨。圖／新北高灘處提供

為提供河濱良好休憩環境，新北高灘處持續改善河濱活動式帳棚，期間歷經3種版本，從最早容易有邊角積水情況，最終成為能抵禦強風、改善積水情況，提供民眾在河濱更好休憩空間，新式帳篷也將於最近陸續取代現有舊帳棚。

河濱公園是許多民眾休憩好去處，但因河岸風力遠大於市區，使活動式帳棚常發生折損情形，不少民眾因此向市府反應。高灘處因此不斷升級活動式帳棚，從最早1.0版，接著2.0版追求卓越，最後到達3.0版理想，期間共歷時2年。

高灘處說明，1.0阿里山洩壓型帳棚，以改良舊有帳棚方式研製，於內層開設3個洩壓口、外層覆蓋一層布，但因開洞後布料無法保持緊繃狀態，雨勢較大時容易有邊角積水情況；2.0升級為外層覆蓋二層布，分上下二層覆蓋，加強耐用程度，但遭遇強降雨、豪大雨時仍有邊角積水情況。

3.0版則為金字塔洩壓型帳棚，在降低帳棚洩壓高度及減少受風面積下，讓帳棚洩壓、防風性及耐用性更強，成功改善前2版帳棚會積水的缺點，並於111年初測試成功，終於完成第一座能抵禦河濱強風、豪雨及耐用性佳的帳棚。

高灘處指出，最終版本經過多次努力改良，採用風力強弱自動增減之構想，如風力越強，洩壓強度相對亦越強，除保留原遮陽、避雨、休憩功能外，又兼有美觀及洩除風壓強度的功能，達到減少帳篷折損目的。

高灘處表示，新式帳篷最近將陸續取代舊式帳棚，提供更好休憩空間，落實維護園區活動民眾休憩權益，增添周休及春節假期，遠離塵囂享受遊園踏青新樂趣及豐富水岸新生活。

第1.0版阿里山洩壓型帳篷。圖／新北高灘處提供
第1.0版阿里山洩壓型帳篷。圖／新北高灘處提供
第2.0版阿里山洩壓型帳篷。圖／新北高灘處提供
第2.0版阿里山洩壓型帳篷。圖／新北高灘處提供
舊帳棚難以承受強風豪雨。圖／新北高灘處提供
舊帳棚難以承受強風豪雨。圖／新北高灘處提供
第3.0版金字塔洩壓型帳篷。圖／新北高灘處提供
第3.0版金字塔洩壓型帳篷。圖／新北高灘處提供

阿里山 新北 金字塔

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