新北3處恢復區間測速 新店環河路違規不減反增達168%

新北市1月24日起恢復3處區間測速，包括北宜公路、台64線、新店環河路。其中在違規部分，新店環河路不減反增達168%。新北市警局解釋，是因為暫停期間定點測速違規數量少，恢復後才會顯得違規增加。新北市長侯友宜指出，最重要的是減少事故發生，而非著重取締違規，至於違規數量上升，要求警察局多加宣導。

新北8處區間測速先前因資訊安全傳輸疑慮，停擺近1年，直到通過標檢局認定，才在今年1月24日重啟3處。其中台64線中和段及北宜公路，違規取締件數較去年同期減少44、403件，台64線中和段減少19%、北宜公路達84%；不過新店環河路違規取締件數卻成長達168%，事故減少發生55%。

侯友宜今日上午出席道安會報，針對重啟區間測速的新店區環河路，詢問市警局為何執法後，違規件數不減反增。市警局解釋，因為環河路是市區道路，暫停期間定點測速違規數量少，恢復後才會顯得違規增加，其實平均每日只增加1.52件，也不算多。

侯友宜則表示，最重要是要減少事故的發生，並不是以取締違規為目的，事故減少是好現象，不過違規數量增加，要求警察局多加宣導。