快訊

下到崩潰！鄭明典一張圖曝「雨還沒結束」 氣象局說將濕冷到這天

摺疊iPhone再等等 傳蘋果研發「可摺的全螢幕」MacBook模樣曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北3處恢復區間測速 新店環河路違規不減反增達168%

聯合報 / 記者張睿廷劉懿萱／新北即時報導
新北市1月24日起恢復3處區間測速，包括北宜公路、台64線、新店環河路。其中在違規部分，新店環河路不減反增達168%。記者劉懿萱／攝影
新北市1月24日起恢復3處區間測速，包括北宜公路、台64線、新店環河路。其中在違規部分，新店環河路不減反增達168%。記者劉懿萱／攝影

新北市1月24日起恢復3處區間測速，包括北宜公路、台64線、新店環河路。其中在違規部分，新店環河路不減反增達168%。新北市警局解釋，是因為暫停期間定點測速違規數量少，恢復後才會顯得違規增加。新北市長侯友宜指出，最重要的是減少事故發生，而非著重取締違規，至於違規數量上升，要求警察局多加宣導。

新北8處區間測速先前因資訊安全傳輸疑慮，停擺近1年，直到通過標檢局認定，才在今年1月24日重啟3處。其中台64線中和段及北宜公路，違規取締件數較去年同期減少44、403件，台64線中和段減少19%、北宜公路達84%；不過新店環河路違規取締件數卻成長達168%，事故減少發生55%。

侯友宜今日上午出席道安會報，針對重啟區間測速的新店區環河路，詢問市警局為何執法後，違規件數不減反增。市警局解釋，因為環河路是市區道路，暫停期間定點測速違規數量少，恢復後才會顯得違規增加，其實平均每日只增加1.52件，也不算多。

侯友宜則表示，最重要是要減少事故的發生，並不是以取締違規為目的，事故減少是好現象，不過違規數量增加，要求警察局多加宣導。

測速

延伸閱讀

推動產業連結國際 侯友宜說出唯一缺點

六都防疫民調／侯友宜碾壓奪冠 最後一名是他

邊境是否鬆綁？ 侯友宜提四點觀察

新北加倍奉還最後一波開獎 送出保時捷電動車

相關新聞

新北3處恢復區間測速 新店環河路違規不減反增達168%

新北市1月24日起恢復3處區間測速，包括北宜公路、台64線、新店環河路。其中在違規部分，新店環河路不減反增達168%。新...

推動產業連結國際 侯友宜說出唯一缺點

新北市與中華民國全國商業總會今舉辦「品牌金舶獎」，透過徵選國內產業優值產品鏈結海外市場，讓新北市企業揚名海外，協助新北企...

新聞幕後／再爆負面話題 單車政治學變調

往年228紀念日，台北市長柯文哲幾乎都騎自行車挑戰一日雙城，但今年逢選舉，柯以台北市長身分出發，卻以民眾黨主席身分行事，...

迪化街兩江醫院 獲指定市定古蹟

台北市文資大會昨日審查大同區迪化街1段28號「兩江醫院」，經文資委員討論後，決議將其指定為市定古蹟。文資委員認為，建築內...

淡水六號道路 呂孫綾父槓鄭宇恩

新北淡水清水巖上周召開「淡水六號道路」座談會，開頭播放影片指議員鄭宇恩阻擋六號道路開闢，與會的鄭現場反批座談會別有用心，...

新北卸貨停車格 下月改累進費率

新北市路邊裝卸貨專用停車格3月調整收費方式，由原先20分鐘計次調整為30分鐘，改採累進費率收費，最高每小時60元。目前全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。