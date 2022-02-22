推動產業連結國際 侯友宜說出唯一缺點

新北市與中華民國全國商業總會今舉辦「品牌金舶獎」，透過徵選國內產業優值產品鏈結海外市場，讓新北市企業揚名海外，協助新北企業尋找國際出路，提升品牌曝光度。新北市長侯友宜今表示，台灣人個性樸實、認真，唯一缺點就是不會把自己品牌打亮，期待未來藉品牌金舶獎行銷，讓中小企業品牌跟國際接軌以外，更能勇闖天下。

侯友宜表示，新北市跟全國一樣中小企業比例占大部分，早期中小企業，很可惜忘了把自己品牌推向國際，期待未來藉著品牌金舶獎，這樣一個行銷文化鼓勵的士氣，讓中小企業品牌跟國際接軌以外，更能夠勇闖天下、揚名立萬，這才是台灣中小企業的驕傲。

中華民國全國商業總會表示，本屆金舶獎選出30家品牌得獎企業，主要區分為ESG、國際授權代理輸出、服務創新以及海外僑台商共4組。第四屆「品牌金舶獎」個別組別具不同評分標準，獲選企業除接受表揚外，全國商業總會也將提供多元露出管道，例如獲得投資平台、授權平台及各國駐華商務單位對接合作的機會。同時商業總會也會向信保基金出具推薦函，以便企業向信保基金取得最高保證9成5融資，攜手企業走向國際、爭取曝光機會。

即日起至3月31日受理第四屆「品牌金舶獎」報名，凡公司行號成立滿3年，且營業額達500萬以上之企業即有資格參選。中華民國全國商業總會網站查詢。