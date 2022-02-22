影／台南玫瑰花燈海浪漫展爆抄襲 主辦單位：沒有專利

台南市政府為迎接情人節，在永華市政中心旁廣場打造玫瑰花燈海，目前正在展出中，卻爆出抄襲之說，有民眾認為與聞名國際的韓國首爾東大門設計廣場舉辦的展出如出一轍，「抄還沒有別人做的好看」，認為市府帶頭抄襲，此風不可長；但主辦活動的觀光旅遊局表示，玫瑰花燈是一種素材，很多地方都買的到，不能說與韓國用同一種素材就是抄襲，而且形式與韓國並不相同，很多地方都有舉辦玫瑰花燈海活動「難道都是抄襲？」

觀旅局表示，最近確實有接到民眾類似的反應，都已說明，不會影響後續活動。觀旅局為了迎接2月14日情人節與3月14日白色情人節，在農曆年節過後，於市府西側廣場布置「愛在台南 浪漫燈海」活動，利用3萬朵的玫瑰燈，排成花朵造形，吸引許多人前往拍照，特別是夜間一朵朵玫瑰燈發出瑩白的亮光，相當浪漫。

有民眾在網上指責市府抄襲，認為與2014到2016年韓國東大門設計中心前的布置一模一樣，「這麼有名的展覽也敢抄」、「台灣抄襲已經不是新聞了」、「抄也要抄的好看一點」。

據了解，韓國東大門設計大樓前的玫瑰花燈海展出，是從2014年開始，當時本來是鐘表商的行銷活動，但因為推出後吸引許多人朝聖，韓劇也紛紛前往取景，甚至成為觀光客必訪景點，展期不斷延後，最後到2016年才結束，當時許多網友還直呼「太可惜了」，後來明洞聖堂前也有類似的展示，也吸引很多遊客。

比較起台南與東大門的燈海，兩者都是用白色的玫瑰花燈布置，同樣都是「種」在地上，但台南是排成一朵大花，東大門則是整片。

觀旅局表示，玫瑰花燈就是一種布置的素材，很多地方都可以買到，就像「流星燈」一樣，而且台灣也有很多地方都有類似以玫瑰花燈布置的活動，像是金門目前也正在展出，國外除了韓國、其他國家也有，玫瑰花燈並非專利商品，如果說台南抄襲，那其他的活動也都是抄襲，所以應該沒有抄襲的問題。