北市曝2境外自主管理期間足跡 集中大安區超商、雪茄店
中央流行疫情指揮中心宣布，北市今新增1例本土、10例境外移入，年齡介於20多歲至60多歲，5男、5女。境外移入分別來自美國（3案）、印尼（2案）、俄羅斯、丹麥、荷蘭、孟加拉及新加坡各1案，境外移入確診者於入境、檢疫期間或解隔前採檢陽性確診。
北市衛生局說明，案20073、案20095是1月31日自美國移入，2月14日居家檢疫期滿，2月15日進行自主健康管理，兩人均自述曾在今年1月確診，自主健康管理期間曾至北市超商、餐飲店、雪茄店等，預計2月21日前往工作地點，因公司要求先採檢，因此2月18日採檢時發現陽性確診。
衛生局分別公布其北市足跡，案20073曾在2月15日至大安區全家便利商店新遠企店、和豐精緻便當店；2月16日洗特樂自主洗衣信義崇德店、大飲於市六張犁店；2月17日STARBUCKS星巴克敦和門市、7-11敦禾門市。
2月18日曾到全家便利商店新遠企店、永豐銀行敦南分行、STARBUCKS星巴克敦和門市、聖德科斯和平安和門市、7-11技安門市、滿燒肉丼食堂通化門市、7-11敦禾門市。
案20095曾在2月15日大安區遠東國際商業銀行營業部、7-11敦禾門市、The P&L Club-Cigar Emporium、遠企購物中心；2月16日Ozkebabs澳洲卡巴捲；2月17日大安森林公園、全家便利商店新遠企店、Smoker’s Inn煙斗坊、7-11合維門市；2月18日捷運信義安和站（悠遊卡加值機）、MASA瑪莎餐飲。
北市衛生局專門委員歐佳齡表示，案20073、案20095的Ct值都是31，均選擇春節專案A方案，並完成14天居家檢疫，檢疫期間及期滿前採檢均為陰性，自主管理期間快速買完東西就回家，沒有餐廳內用及聚餐，屬於必要性活動，兩人並沒有亂跑，並沒有違反規定不會開罰；至於匡列人數及細胞簡訊數量還在統計中。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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