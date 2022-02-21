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跳船轉進湧言會引發英系追殺？ 張志豪：我們都是英派

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
市議員張志豪臉書，換上與蔡英文總統合照的「電話民調唯一支持」封面照片。圖／取自張志豪臉書
市議員張志豪臉書，換上與蔡英文總統合照的「電話民調唯一支持」封面照片。圖／取自張志豪臉書

新北市議員張志豪過去擔任「小英發言人」，現則為民進黨內「湧言會」成員，傳出引發「英系」不滿。張志豪澄清，過去沒有剛性「英系」，他感謝當時許多前輩幫忙栽培青年，許多小英子弟兵也都陸續加入湧言會，但從沒改變堅定力挺蔡英文總統的心，所以「我們都是英派」，希望有心人士不要再破壞團結。

新北中和區是藍營票倉，綠營在經營上相當艱困，不過傳出英系不滿張志豪由英系轉進湧言會，因此派出總統府前秘書長蘇嘉全幕僚張嘉玲參選，讓在地綠營議員備感壓力。張志豪澄清「我們都是英派」，盼有心人士不要再拿派系問題破壞民進黨的團結。

張志豪說明，2018年選舉時還們有所謂剛性的「英系」，許多前輩都鼓勵年輕世代，培養戰將深耕深藍選區服務，而在他當選後一年，才由立委趙天麟及議員何博文推薦加入「海國聯誼會」；海國會分道揚鑣後，受到已故董事長林崑海精神感召，在趙天麟強力推薦下進入「湧言會」決策小組至今。

張志豪認為，「湧言會是培養青壯世代從政者的平台，也是年輕人的品牌」，派系決策委員全都沒有家世背景，且共同點都曾擔任蔡英文發言人，有政策思考和論述能力，堅定力挺蔡英文，為國政、市政發聲，因此「口譯哥」趙怡翔也加入湧言會，小英子弟兵幾乎集結於此。

張志豪表示，始終感謝黨與蔡英文的栽培，自己任期內也力拚建設、擔任黨團書記長及幹事長等，為中央各政策全力發聲，一切都是以英派、台派的初衷為台發聲。

張志豪指出，過去他是小英發言人，現在是市民發言人，他在中和也透過和立委江永昌的中央地方連線合作，拚出相當多的地方建設，也爭取市民福利，獲得許多選民認同肯定。

湧言會 蔡英文

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