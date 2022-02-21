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台北市北投區信義區添「狗活動區」 2月23日開放試用

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北投區大同狗活動區將於2月23日開放試用。圖／動保處提供
北投區大同狗活動區將於2月23日開放試用。圖／動保處提供

北市北投區「大同狗活動區」及信義區「信義廣場狗活動區」將於2月23日開放飼主試用。動保處表示，目前進行兩處的壓力測試，大同狗活動區試用至3月6日、信義廣場狗活動區試用至4月17日，歡迎飼主在使用期間透過「HELLO TAIPEI台北市單一陳情」系統，或1999市民熱線提供使用意見及建議，讓北市動物友善設施更完善。

動保處表示，大同狗活動區及信義廣場狗活動區皆於110年12月底完工，特別先以這2處座落於市區人潮聚集處的狗狗友善設施進行人流及交通壓力測試，讓飼主就近與愛犬共同互動，評估鄰近的交通流量及人流，並蒐集民眾意見，使狗活動區規劃更符合使用需求。

動保處表示，壓力測試期間動保處將每日派員清潔維護內部環境及巡查設施，定期補充狗便袋，並呼籲飼主與愛犬到園區活動時，務必共同愛惜公共空間，園區內提供免費狗便袋可提供飼主隨手撿拾犬隻糞便，若要帶狗狗離開園區，記得為牠繫妥牽繩，做好適當防護措施。

動保處表示，台北市現已有3座狗運動公園及8處狗活動區可提供民眾使用，今年將陸續啟用6處狗活動區。其中大同狗活動區將於3月20日啟用；信義廣場狗活動區則是於5月1日啟用。

另外，更多有關狗運動公園及狗活動區的相關資訊，可至動保處官網查詢「我要去狗公園」，或加入「台北市動物之家」(https://www.facebook.com/tcapo.tas/)及「台北毛孩趣旅行」(https://www.facebook.com/Taipei.animal.friendly.space/)粉絲專頁。

北市 狗狗 北投

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