施家古厝多次流標 文資人士：廠商怕地方抗爭不敢投標
施家古厝因位於淡水六號計畫道路上，導致道路遲遲無法開通，現在傳古厝多次流標是因為工程需要借道後方淡水清水巖，但清水巖卻希望古蹟能移走，導致沒有廠商敢接案。新北文化局回應，已開檢討會議，目前正盡力媒合廠商，也會跟清水巖溝通幫忙，盼讓古厝修復工程早日標出。
淡水崎仔頂施家古厝有106年歷史，在2005年被指定為市定古蹟，並計畫一系列修復工程，但因為位置剛好在淡水六號道路上，引發地方與文資人士不同看法，位於古厝後方的淡水清水巖在上周召開說明會，希望能盡快開通計畫道路。
清水巖主委李宗粲表示，六號道路不開闢，不僅影響道路通行及觀光發展，更重要的是當公安意外發生時，救護車及消防車根本無法進入，市府一方面有六號計畫道路，一方面又核定古蹟，相當混亂，所以廟方只好先辦座談了解民意。
李宗粲指出，大家都希望能有兩全其美的方式，若市府能有辦法將古蹟遷移至公有地，廟方也很樂意支援相關費用，畢竟六號道路已經拖了30年，大家都希望能夠有個結果。
不只施家古厝導致六號道路沒有結果，施家古厝二期修復工程也已經歷經8次流標。地方文資人士透露，施家古厝修復上根本沒有什麼工程面或經費問題，主因還是後方的清水巖，畢竟修復工程必須借道後方清水巖，但廟方就是要開闢六號道路、移走施家古厝，怎麼可能讓廠商進場施工，所以現在根本沒有廠商敢接，古厝二期工程恐無解。
事實上，文化局在上周召開第4次流標檢討會議，文化設施科回應，目前預算面與技術面都沒有大問題，會盡力尋找廠商投標，且已經在施家古厝內規畫人行及無障礙空間，可串起清水巖與外面馬路，會盡力與廟方溝通協調，盼協助古蹟修復。
新工處用地工程科說明，施家古厝要移走的條件非常嚴苛，目前只能以人行空間來達成原規畫的六號道路，讓民眾方便通行於馬路與清水巖之間，且撇開六號道路施家古厝段，因整個計畫延宕多年，當初徵收的土地都已經被地主要求收回，再加上現有道路設計規範條件嚴苛，當地坡度恐難以改建成車行道路，六號道路基本上就是維持現狀。
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