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過年住家遭火祝 汐止愛心團體送慰問金

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區江北社區發展協會、烘內實物銀行、區長陳健民就帶著慰問金及物資前往慰問關心受災戶。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區江北社區發展協會、烘內實物銀行、區長陳健民就帶著慰問金及物資前往慰問關心受災戶。 圖／觀天下有線電視提供

在過年期間，汐止區汐萬路的一處民房發生火警，整間房子遭火祝，再加上房子是租的，住戶回來後得面臨賠償還有現在沒地方住，加上經濟狀況沒有很好，所以，江北社區發展協會、烘內實物銀行、區長陳健民就帶著慰問金及物資前往慰問關心受災戶。

烘內實物銀行團長許崇修表示，汐止江北里的里民在過年初五的時候發生火災，在地的江北社區發展協會有告知實物銀行，有發起在地的募款，有募了幾萬元，讓受災戶有緊急的救助金，汐止區長陳健民也一起關心，希望能用在地的資源，照顧在地人。

江北社區發展協會理事長蔡香蘭指示，火災是在年初五清晨五點左右，當時第一時間有過來看，裡面燒的很嚴重，幾乎所有的東西都是沒辦法再使用的，房子也是租的，律先生家境不是很好，也是單身還有一位老母親要照顧，經過一番了解後，救急不救窮，召集一些愛心人士、社區裡還包括慈濟的一些師兄師姊，募集一些錢送到律先生手上，事後會再看看還有什麼需要協助的，能幫就幫，希望能夠改善他的生活環境，做在地關懷在地。

汐止 實物銀行 火災

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